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Sevgilisini ormana götürüp darp ettiren vali hakkında 18 yıl hapis talebi

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Sevgilisini ormana götürüp darp ettiren vali hakkında 18 yıl hapis talebi
Sevgilisini ormana götürüp darp ettiren vali hakkında 18 yıl hapis talebi

Eski Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi hakkında, bir dönem birlikte olduğu sevgilisi Meltem Özkalfa'yı 4 adamıyla birlikte ormanlık alana götürerek darp ettirdiği gerekçesi ile yürütülen soruşturma tamamlandı. Çiftçi hakkında 18 yıl kadar sürede hapis istemi ile dava açıldı.

Üç yıl önce Bursa'da yaşanan kaçırma ve darp olayıyla ilgili iki ayrı soruşturma yürütüldü. Bir süre çeşitli ilçelerde kaymakamlık yaptıktan sonra Kırklareli'ye vali olarak atanan Çiftçi’nin soruşturmasını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu, diğer 4 kişinin soruşturması ise Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttü.

Hürriyet'in haberine göre, açılan 2 ayrı dava dosyasında yer alan belgelere göre olay şöyle gelişti:

2011-2017 arası Mudanya Kaymakamı olarak görev yapan Orhan Çiftçi, ilçe belediyesinde görevli Meltem Özkalfa ile tanıştı. İkili arasında bir süre sonra yakınlık oluştu ve Çiftçi birkaç kez Özkalfa’nın evine gitti. İkilinin ilişkisi 2016 sonuna dek sürdü. Çiftçi, İstanbul Bağcılar’a kaymakam olarak atandı. Çiftçi, yeni görev yerine geldikten sonra Özkalfa ile görüşmek istemediğini kendisine iletti. Ancak Özkalfa bu durumu kabul etmedi ve sık sık kaymakamlığı telefonla aradı.

İkili arasında gerçekleşen telefon görüşmelerinde küfürleşmeler oldu. Çiftçi, olayın kendisine sıkıntı vermeye baş gösterdiğini düşünerek daha önce görev yaptığı Sakarya’da tanıdığı kişilere haber vererek Bursa’ya gitti. Çiftçi ve beraberindeki biri kadın 4 kişi 8 Mayıs 2017 günü Bursa’ya ulaştı. Özkalfa, Çiftçi ile kararlaştırdıkları yere gitti. Taraflar arasındaki ilk gerginlik bu buluşma yerinde yaşandı. Dakikalar sonra Çiftçi ve beraberindeki kişiler Özkalfa’yı Balat Ormanlık Alanı olarak bilinen yere götürdü.

'Ayaklarının altını öptürdü'

Çiftçi’nin yanındaki kişiler Özkalfa'ya yönelik, "Bir daha Orhan Bey'i arama. O artık yok biz varız, seni öldürürüz" dedi. Özkalfa bir saate yakın ormanlık alanda bu kişiler tarafından darp edildi, ağır hakaretlere maruz kaldı. Özkalfa, öldürüleceği korkusuyla, bir daha Çiftçi’yi aramayacağını belirterek 'Telefonumu verin gideyim' dedi.

Özel Soruşturma Bürosu Savcısı Ekrem Aydıner’in hazırladığı iddianameye göre Çiftçi, Özkalfa’nın serbest bırakılması için son bir şart sundu. İddianamede, "Serbest bırakmadan önce, şüpheli Orhan Çitçi, şikayetçiye, ayağının altını öpmesi şartını ileri sürdü. Şikayetçi bunu kabul etmek zorunda kaldı. Şüpheli, şikayetçiye ayağının altını öptürerek küçük düşmesine neden oldu. Daha sonra şikayetçi serbest bırakıldı" denildi.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Çiftçi ise suçlamaları reddetti. Çiftçi hakkında 5 yıldan 18 yıla varan sürede hapis istemi ile İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Çiftçi, olayın ortaya çıkmasından sonra merkeze alınmıştı.

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