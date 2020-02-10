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Sevgilisini sokak ortasında vurdu, polise haber verip başında bekledi: 'Sonra kadın cinayetleri niye oluyor diyorsunuz'

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Sevgilisini sokak ortasında vurdu, polise haber verip başında bekledi: 'Sonra kadın cinayetleri niye oluyor diyorsunuz'
Sevgilisini sokak ortasında vurdu, polise haber verip başında bekledi: 'Sonra kadın cinayetleri niye oluyor diyorsunuz'

İstanbul Esenyurt'ta bir kadın sokak ortasında sevgilisi tarafından bacağından silahla vuruldu. Polise haber veren zanlı, kadını öldürmekle tehdit etti: "Sonra kadın cinayetleri niye oluyor diyorsunuz. Bir kere erkeğe sormuyorlar ki niye öldürdü bu adam."

İHA'nın aktardığı habere göre olay, Esenyurt'un Esenkent mahallesi, 725 sokakta yaşandı.

Sabaha karşı eve gelen sevgilisini sokak ortasında bacaklarından vuran zanlı, ardından kadının başında bekleyerek hakaretler yağdırdı.

Polise haber veren zanlı, bu sırada kadını öldürmekte tehdit ederek, "Sonra kadın cinayetleri niye oluyor diyorsunuz. Bir kere erkeğe sormuyorlar ki niye öldürdü bu adam" diye bağırdı.

'Ne olur git, söz şikayetçi olmayacağım'

Yaralı halde kaldırımda oturan kadın ise, "Ne olur git polis geliyor, söz şikayetçi olmayacağım" diyerek adama yalvardı.

Zanlı bir süre sonra ambulansın gelmesiyle olay yerinden kaçtı. Meltem Ç. isimli yaralı kadın ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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