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Sevgilisinin cinsel organının fotoğrafını istedi,sevgilisinin eşine yolladı

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Sevgilisinin cinsel organının fotoğrafını istedi,sevgilisinin eşine yolladı
Sevgilisinin cinsel organının fotoğrafını istedi,sevgilisinin eşine yolladı

Girne’de meydana gelen özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan tutuklanan İranlı Elham Ghasemi dün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu,  önceki gün A.M. isimli erkek şahsın polise gelip, zanlı Elham Ghasemi ile bir dönem sevgili olduklarını, ilişkisi olduğu dönemde zanlının kendisinden cinsel organının fotoğraflarını göndermesini istediğini, kendisinin de cep telefonu ile çekip gönderdiğini anlattığını söyledi. Polis,  A.M.’nin zanlıya göndermiş olduğu fotoğrafların eşine gönderildiğini, bu fotoğrafları sadece eski kız arkadaşı olan Elham Ghasemi ‘nin elinde olduğunu,  bu nedenle onun dışında başka kimsede olmayan fotoğrafların eşinin eline geçtiğini belirterek, şikayetçi olduğunu kaydetti.

Polis,  şikayet üzerine zanlının gözaltına alındığını, hakkında soruşturma başlatıldığını, cep telefonunun incelenmek üzere emare alındığını kaydetti. Polis, fotoğrafların sahte instagram hesabından gönderildiğini, bu yönde araştırma yapacaklarını kaydetti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz hakkı alan zanlı ise suçlamaları kabul etmedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkemem zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

 

 

 

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