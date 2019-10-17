Sevgilisinin kocasını öldüren katil: Rahmetli adam gibi adamdı; kadınlığıyla kandırdı

Kocaeli’de yaşayan 32 yaşındaki Hüsnü Güntaç, 5 Kasım 2018’de silahla başından vurularak öldürülmesinin ardından ormanlık alana gömüldü. Cinayetin ardından adamın eşi 32 yaşındaki Sibel Güntaç ile sevgilisi 42 yaşındaki Fahrettin Özcan gözaltına alınarak tutuklandı.

Kocaeli 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın bugünkü duruşmasında tutuklu sanıklar Fahrettin Özcan ve Sibel Güntaç ile avukatlar hazır bulundu.

‘Beni pazarlıyordu’

Sibel Güntaç, savunmasında şunları söyledi: “Kocam beni başka erkeklere pazarlamak istedi. Her gün ‘Ölecek miyim?’ diye bekliyordum. Olay günü Fahrettin Özcan’ı eve ben çağırdım. Silahı Fahrettin Özcan’a ben verdim. Evet, ben bu hatayı yaptım. O da kocamı vurdu.”

‘Rahmetli adam gibi adamdı’

Kadının sevgilisi, katil Fahrettin Özcan ise Sibel Güntaç’ın ifadelerini yalanladı. Adam şunları kaydetti: “Rahmetli, karısını başka erkeklere pazarlayacak bir kişi değildi. Adam gibi adamdı. Allah rahmet eylesin. Sibel Güntaç kadınlığını kullanarak beni kandırdı.”

Mahkeme ikilinin tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.