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Sevgiliye Çiçek Önerileri

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Sevgiliye Çiçek Önerileri
Sevgililer Günü yaklaşıyor! Tüm çiftleri şimdiden nasıl bir hediye alacağına dair bir heyecan sardı bile. Günler öncesinden yapılması planlanan sürprizler ve alınacak hediyeye karar vermek zor. Neyse ki her özel günde imdadımıza yetişen çiçekler var.

 

Sevgililer Günü yaklaşıyor! Tüm çiftleri şimdiden nasıl bir hediye alacağına dair bir heyecan sardı bile. Günler öncesinden yapılması planlanan sürprizler ve alınacak hediyeye karar vermek zor. Neyse ki her özel günde imdadımıza yetişen çiçekler var.

Çiçekler her özel anımızda, mutlu günlerimizde, içimizden geldiği için sevdiklerimize hediye ettiğimiz ve duygularımızı dile getiren en anlamlı hediyedir çoğu zaman

Sevgililer Günü denilince akla gelen ilk çiçek şüphesiz ki kırmızı gül olacaktır. Kırmızı güller büyük aşkın simgesidir. Bugünün anlamına en uygun çiçek de aşkın simgesi kırmızı güller olacaktır. İsterseniz bir buket, isterseniz hoş bir aranjman içerisinde ya da sade kırmızı güllerden oluşan bir seçim O’na en derin duygularınızı anlatmakta size yardımcı olacaktır.

 

Sevgiliniz, eşiniz, hayat arkadaşınız kısacası bugün sizin için en değerli olan kişi sizin onun için seçmiş olduğunuz her çiçeği büyük bir mutlulukla karşılayacaktır elbette. Önemli olan bu günü hatırlamanız ve ummadığı anda O’na sürpriz yapmanızdır. Bu nedenle sevgilinize Sevgililer Günü Çiçek gönderiminizi önceden yapabilirsiniz. Örneğin Sevgililer Günü haftasında, haftanın ilk iş gününde ofis veya iş yerine göndereceğiniz çiçekle O’nu şaşırtabilir ve ilk çiçek alan kişinin kendisi olmasını sağlayabilirsiniz. Çiçek üzerine ekleyeceğiniz nota buna uygun bir not yazarak sabırsızlığınızın nedenini açıklayabilirsiniz: “Duygularınızı açıklamak için o günü bekleyemediğiniz gibi”

Bu günü temsil eden kırmızı renk dışında farklı bir gül rengi beyaz, pembe, mavi vb. de tercih edebilirsiniz. Ya da O’nun sevdiği farklı bir rengi.

Gül dışında mis kokulu beyaz lilyumlar, asaletin simgesi orkide, mevsim çiçekleri, papatyalar ya da tüm bunların bir arada olduğu şık ve gösterişli aranjmanları tercih edebilirsiniz.

 

Genelde kadınlara gönderimi uygun olduğu düşünülen çiçek aslında erkek arkadaşınız için de güzel bir seçim olabilir. İş yeri veya ofisine göndereceğiniz bonsai, guzmanya ya da antoryum gibi bir saksı çiçeği, orkide, ya da erkek arkadaşınızın hoşlandığı farklı bir çiçek türü gönderim için uygun bir seçim olacaktır.

 

Çiçek gönderimi yaparken yanına ekleyebileceğiniz ek ürünler ile aranjmanınızı zenginleştirebilirsiniz. Renkli balonlar, ayıcık, çikolata, Sevgililer Günü temasına uygun olarak kalp yastık, kalp çubuk ya da kalp balon…

 

Sevgililer Günü çiçek siparişinizi verirken geç kalmamanızı öneririz. Siparişinizi önceden vermeniz hem Sevgililer Günü karmaşasında hangi ürünü göndereceğinize karar vermeniz açısından, hem de daha uygun fiyat ile çiçek satın almanız açısından faydalı olacaktır. Çiçek seçimi açısından da daha fazla seçenek sahibi olacak ve sipariş vermeyi unutmak gibi bir risk ile yüz yüze kalmamış olacaksınız.

 

 

 

 

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