Sevgül Uludağ ‘Basın Özgürlüğü Günü’ etkinliklerinde konuşacak

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü etkinlikleri çerçevesinde yapılacak söyleşi saat 20.00’de başlayacak.
RSF Basın Özgürlüğü Ödüllü Sevgül Uludağ, “Kayıpların İzinde Nobel’e Doğru” başlıklı söyleşisinde, kayıp kişilerin hikayelerini dile getirip, araştırmaları sırasında yaşadıklarını anlatacak.
Çalışmalarından dolayı birçok ödüle layık görülen Uludağ, araştırma ve yazdıklarıyla yaklaşık 18 yıldır kayıpların gömü yerlerinin bulunmasına katkı sağlıyor. Bu süreçte birçok tehdit alan Sevgül Uludağ, kayıpların bulunabilmesi adına “İsimsiz İhbar Hattı” da oluşturdu.
Uludağ, Kanada’nın York Üniversitesi öğretim üyesi Anna Agathangelu tarafından 2019 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmişti.
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