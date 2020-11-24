  • BIST 1.317
  • Altın 461,699
  • Dolar 7,9219
  • Euro 9,4003
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 2 pozitif vaka!

Sevil Emirzade, kitabını BRTK Müdürü Özkurt’a hediye etti

»
Gönyeli’nin ilk öğretmeni ve ilk lise mezunu Hilmi Damdelen’in anılarının, ayrıca onu tanıma fırsatı bulmuş öğretmen, öğrenci ve ailesinin anılarının derlendiği “1908’den Günümüze İzler” kitabı, BRTK Müdürü Meryem Özkurt’a takdim edildi.
Sevil Emirzade, kitabını BRTK Müdürü Özkurt’a hediye etti

Gönyeli’nin ilk öğretmeni ve ilk lise mezunu Hilmi Damdelen’in anılarının, ayrıca onu tanıma fırsatı bulmuş öğretmen, öğrenci ve ailesinin anılarının derlendiği “1908’den Günümüze İzler” kitabı, BRTK Müdürü Meryem Özkurt’a takdim edildi.

Kızı, aynı zamanda tanınmış bir yazar olan Sevil Emirzade tarafından BRTK’ya gerçekleştirilen ziyarette konuşan Kurum Müdürü Meryem Özkurt, önemli bir günde Gönyeli’nin ilk öğretmeniyle ilgili yazılan bu anlamlı kitabı almaktan gurur duyduğunu ifade etti. Bir Gönyelili olması bakımından kitabın kendisi için anlamının daha da büyük olduğuna işaret eden Özkurt, tüm öğretmenlerin gününü de kutladı.

Kızı yazar Sevil Emirzade de, babası Hilmi Damdelen’in Gönyeli köyünün ilk öğretmeni olduğunu anlatarak, kitapta babasının öğretmen olduğu 1930 yılından günümüze öğretmen arkadaşları ve öğrencilerinin anıları ile bine yakın eski yıllardan kalma resim bulunduğunu söyledi. Emirzade, kitabını Gönyelili ilk BRT Müdürü Meryem Özkurt’a hediye etmekten duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Ressam Güzelgün’ün “Gönül Gözü” İsimli Resim Sergisini Açtı10 Kasım 2020 Salı 15:26
  • Sermiyan Midyat'ın 8 Yıla Kadar Hapsi İstendi10 Kasım 2020 Salı 13:50
  • “Kıbrıs Türk Karagöz Suretleri Sergisi” Açılıyor!09 Kasım 2020 Pazartesi 10:38
  • Yıltan Taşçı Akademi’nin 11. fotoğraf sergisi “ Deklanşörümüze Takılanlar “ açılıyor08 Kasım 2020 Pazar 17:09
  • Günay Güzelgün’ün “Gönül Gözü” İsimli İkinci Sergisi Rüstem Kitabevi’nde Açılıyor08 Kasım 2020 Pazar 14:46
  • Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın yanan sahnesi 21 yıl sonra yeniden hayat buluyor08 Kasım 2020 Pazar 14:18
  • Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları 21 yıl aradan sonra yeniden sahnesine kavuşuyor08 Kasım 2020 Pazar 13:50
  • Kıbrıslı Türk Şarkıcı Hazaver'in Yeni Şarkısı Çıktı06 Kasım 2020 Cuma 13:05
  • Sergi 31 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek06 Kasım 2020 Cuma 11:40
  • Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülleri Sahipleri Belirlendi02 Kasım 2020 Pazartesi 16:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti