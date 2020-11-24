Sevil Emirzade, kitabını BRTK Müdürü Özkurt’a hediye etti

Gönyeli’nin ilk öğretmeni ve ilk lise mezunu Hilmi Damdelen’in anılarının, ayrıca onu tanıma fırsatı bulmuş öğretmen, öğrenci ve ailesinin anılarının derlendiği “1908’den Günümüze İzler” kitabı, BRTK Müdürü Meryem Özkurt’a takdim edildi.

Gönyeli’nin ilk öğretmeni ve ilk lise mezunu Hilmi Damdelen’in anılarının, ayrıca onu tanıma fırsatı bulmuş öğretmen, öğrenci ve ailesinin anılarının derlendiği “1908’den Günümüze İzler” kitabı, BRTK Müdürü Meryem Özkurt’a takdim edildi.

Kızı, aynı zamanda tanınmış bir yazar olan Sevil Emirzade tarafından BRTK’ya gerçekleştirilen ziyarette konuşan Kurum Müdürü Meryem Özkurt, önemli bir günde Gönyeli’nin ilk öğretmeniyle ilgili yazılan bu anlamlı kitabı almaktan gurur duyduğunu ifade etti. Bir Gönyelili olması bakımından kitabın kendisi için anlamının daha da büyük olduğuna işaret eden Özkurt, tüm öğretmenlerin gününü de kutladı.

Kızı yazar Sevil Emirzade de, babası Hilmi Damdelen’in Gönyeli köyünün ilk öğretmeni olduğunu anlatarak, kitapta babasının öğretmen olduğu 1930 yılından günümüze öğretmen arkadaşları ve öğrencilerinin anıları ile bine yakın eski yıllardan kalma resim bulunduğunu söyledi. Emirzade, kitabını Gönyelili ilk BRT Müdürü Meryem Özkurt’a hediye etmekten duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.