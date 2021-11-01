Sevil Emirzade’nin Kitabı Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde Tanıtılacak

Yazar Sevil Emirzade, ilki 11 Ekim’de Büyük Han’da yer alan 4 dildeki ‘Tarihsel ve Belgesel oyun kitabının tanıtım etkinliği, bu kez de 2 ve 9 Kasım Salı günü, saat 15.00’te Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde Girneli okurlar için düzenlenleyecek.

Programda, Amerika’nın tanınmış opera sanatçısı, ‘Grammy Ödülü Adayı’ Demetra George Mustafaoğlu’nun Mini Konser’i, sohbet ve söyleşi de yer alacak.

Emirzade’nin 2009 yılında başladığı bu proje, Kıbrıs Tarihini 200 yıl kadar gerilere giderek araştırdığı bir zaman sürecinden bazı kesitlerin oyunlaştırılıp İngilizce, Almanca, Rumca dillerine de çevrilip yayımlanmasıyla, Ekim 2021’de tamamlandı.

Ağustos ayında Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanan “Uğurlar Olsun Kıbrıs’ın Mavi Panjurlu Eski Hikayeleri… Yazılsın Dostlukla Yenileri” adlı tiyatro oyun kitabının Ekim ayında ise, Almanca ve Rumca çevirileri yayımlandı.

Sevil Emirzade’nin tarihsel belgelerden ve anılardan yararlanarak yazdığı bu 6 kısa tiyatro oyununda 1821, 1915, 1930, 1931, 1944 ve 1963 yıllarına ait siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan pek gündeme getirilmemiş, fakat yaşanmış olan çarpıcı ve hatta üzücü olaylara tanıklık ediliyor.

Çoğu oyun kişilerinin gerçek şahsiyetler olması ve oyunların gerçeklere yaslanması nedeniyle, oyunlarda geçen olay, mekan, tarih ve malzemeye ait 100’e yakın belge ve fotoğrafın da yer aldığı kitap, “Kıbrıs Türk Tiyatro Edebiyatı” için de ‘yeni bir biçim denemesi olarak nitelendiriliyor.