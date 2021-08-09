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Sevil Emirzade’nin “Uğurlar Olsun Kıbrıs'ın ‘Mavi Panjurlu Eski Hikayeleri’ Adlı Kitabı Tanıtılacak

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Sevil Emirzade’nin “Uğurlar Olsun Kıbrıs'ın ‘Mavi Panjurlu Eski Hikayeleri’ Adlı Kitabı Tanıtılacak
Sevil Emirzade’nin “Uğurlar Olsun Kıbrıs'ın ‘Mavi Panjurlu Eski Hikayeleri’ Adlı Kitabı Tanıtılacak

Tarihsel Belgesel Tiyatro Oyunlarıyla ‘Uğurlar Olsun Kıbrıs'ın Mavi Panjurlu Eski Hikayeleri’- Yazılsın Dostlukla Yenileri-“ adlı kitabın tanıtımı 11 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.

Sevil Emirzade tarafından kaleme alınan kitapta Kıbrıs’a ait toplam altı tarihsel-belgesel kısa oyun yer alıyor.

Sevil Emirzade, tarihsel belgelerden ve anılardan yararlanarak yazdığı oyunlarda 1915, 1930, 1931, 1944 ve 1963 yıllarına ait siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan pek gündeme getirilmemiş, çarpıcı yaşanmışlıklara da yer veriyor.

Sevil Emirzade, kitabıyla ilgili olarak “Bu tarihsel-belgesel oyun kitabımda  Kıbrıs-Türk-Tiyatro-Edebiyatı için, ‘yeni biçim denemesi’ olarak nitelendirilebilecek unsurlara rastlayacaksınız.  Gerçeklere yaslanan oyunlarımın bizzat ana konusunu oluşturan olay, mekân, malzeme ve kişilere dair”, tarihsel fotoğraf, özgeçmiş ve belgeler de kitapta vermeye çalıştım.  Böylece yaratılan görsellikle,  “bir çeşit fotoğraf realizmiyle” şeffaf bir şekilde inandırıcılığı artırmayı;  ayrıca sahne üzerinde seyretme olanağı olmadığı zaman da, okurların oyunu gözünde canlandırıp, daha çok tad almasını sağlamayı amaçladım… Adeta iki ayrı tarzı, “sahnelenmek veya okunmak için yazılan tiyatro” anlayışlarını, birleştirmek istedim” ifadelerini kullanıyor.

11 Ağustos Çarşamba saat 19.00’da, BRT Müzesi önünde, koronavirüs önlemleri çerçevesinde düzenlenecek etkinlikte kitabın Türkçe ve İngilizcesinin yanısıra, Sevil Emirzade’nin 10 ay önce çıkmış olan '1908'den Günümüze İzler-Hilmi Damdelen’ adlı kitabının tanıtımı da yapılacak.

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