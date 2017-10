Sevil Emirzade’ye, Uluslararası Hindistan Dünya Şiir Festivali’nde ödül

Kıbrıslı Türk Yazar Sevil Emirzade, Hindistan’ın Hayderabad kentinde yapılan “Uluslararası Hindistan Dünya Şiir Festivali’nde (India World Poetree Festival) “Pentasi B Şiirin Altın Sesi 2017” ödülüne layık görüldü.

Sunuculuk ve şiir yorumculuğu ile de tanınan Kıbrıslı Türk Yazar Sevil Emirzade, Hindistan’ın Hayderabad kentinde yapılan “Uluslararası Hindistan Dünya Şiir Festivali’nde (India World Poetree Festival) “Pentasi B Şiirin Altın Sesi 2017” ödülüne layık görüldü.

“Sevil Emirzade’ye verilen onur ödülünün üzerinde şunlar yazılı:

“Pentasi B 2017 Şiirin Altın Sesi Ödülü, Sevil Emirzade‘ye; hiç yorulmadan sunacağı eserleri mükemmelleştirme uğraşında olduğundan; şiir ve sanat dünyasının ortak iyiliğini yaşayan bir örneği olduğundan; sanata tutkusundan, çevresindekilerin hayatını yürekten ve içtenlikle etkilediğinden; sesiyle/sanatıyla ilham verip iyileştirip, uyandırıp, renk, kültür ve inanç ayrımı yapmadığından; insanlığın bir bütün olarak daha iyiye gitme ve harmoni içinde hayata devam etmesine koyduğu katkılardan dolayı sunulmuştur.”

Emirzade tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hyderabad’a bağlı Asya’nın en büyük film setine sahip “Ramoji Film City”de yer alan festivale; şeref konukları Gana Devlet Bakanı ve Şair Rashid Pelpuo, ulusal ve uluslararası pek çok ödüle sahip yönetmen B. Narsing Rao, etkinliğin en büyük sponsorlardan Boinapally Srinivasa, 20 ülkenin sanatçılarıyla Hintli sanatçılar katıldı.

Aralarında Avusturya, Bangladeş, Bhutan, Filipinler, Gana, Güney Afrika, İtalya, Kanada, KKTC, Mısır, Nepal, Tayvan, Türkiye ve Yunanistan’ın da bulunduğu 20 ülkeyi temsil eden şair, yazar ve akademisyenlerle 56 sanatçı Hindistan’ın çeşitli bölgelerinden, 76’sı daTelugu dili konuşan 2 eyaletten olmak üzere 130’dan fazla Hintli sanatçı şiir sunumu veya kitap tanıtımı yaptı.

Açıklamada şu ifadelere de yer verildi.

“Sevil Emirzade’ye sözkonusu ödül yanında Fellowship Certificate - Fellow of the Regal World of Scribes (FRWS); Writers Corner-Warangal’dan bir madalya ve aynı kuruluştan The Enchanting Muse Award (international award) belgesi verildi.

Emirzade, Uluslararası Hindistan Dünya Şiir Festivali’nde belgesel oyunlarının tanıtımlarını da yaptı, ayrıca Con Rifat ve Çifte Nikah adlı kitaplarının arka kapak yazılarının İngilizce versiyonunu, Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı’nın KKTC’yi tanıtım broşürleri, DVD’ler ve küçük hatıra nitelikli hediyeleri diğer sanatçılara dağıttı.”