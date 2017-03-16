Sevilen sanatçılar Kıbrıs'ın lezzetlerini tattı

Usta tiyatrocu Rasım Öztekin ile birlikte Kıbrıs'a gelen Berat Yenilmez ve Ebru Cündübeyoğlu, Girne'de bulunan İncil Restoran'da Kıbrıs yemeklerinin tadına baktı.

Türkiye'nin efsanevi sanatçısı Rasim ÖZtekin ve beraberinde gelen "Seksenler" isimli diziden tanıdığımız Berat Yenilmez ve Ebru Cündübeyoğlu, geçtiğimiz Pazartesi günü Kıbrıs'a gelerek Girne'deki Türk Mahallesi'nde bulunan ve kültürümüze özgü yemekler yapan İncik Restoran'ta yemek yedi.

Restoran çalışanlarıyla fotoğraf çekinmeyi ihmal etmeyen ekip, Kıbrıs'a özgü eşsiz lezzetlerin tadına baktı. Üçlünün artık çoğu vaktini Kıbrıs'ta geçireceği ve Girne'den ev aldıkları da öğrenildi.