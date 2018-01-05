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Sevilen türkü “Mağusa Limanı”na 40 yerel sanatçının yer aldığı klip çekildi

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Sevilen türkü “Mağusa Limanı”na 40 yerel sanatçının yer aldığı klip çekildi
Türkiye’nin önde gelen birçok sanatçısının seslendirdiği Kıbrıs’ın sevilen türküsü “Mağusa Limanı”, KKTC’den 40 yerel sanatçının seslendirdiği ve kendi yorumunu kattığı bir çalışmada tekrar hayat buldu.

Kazım Özalp’ın, “Kıbrısım Ses Veriyor” adlı projesi kapsamında ve BRT himayelerinde çekimleri gerçekleştirilen klip 6 aylık çalışmanın sonucunda izleyici ile buluştu.

Yönetmenliğini ülkemiz sanatçılarından ve aynı zamanda BRT’de yapımcı ve sunucu olarak görev yapan Muhittin Yangın’ın yaptığı klipin kurgusu Fezile Aziz’e ait. Klipte 40 ayrı yerel  sanatçı yer aldı ve her sanatçı kendi yorumuyla türküye renk kattı.

Muhittin Yangın tarafından yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs’ın tarihi mekanlarında çekilen klip, BRT ve sosyal medyada yayınlanmaya başladı.

Muhittin Yangın, 6 aylık çalışmanın sonucunda ortaya çıkan klibin, KKTC’de bu yönde çekilen ilk çalışma olduğunu belirtti.

 

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