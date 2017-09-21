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Sevinir olduk: Emekli maaşları son 7 aydır borç almadan ödeniyor

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Sevinir olduk: Emekli maaşları son 7 aydır borç almadan ödeniyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı H. Ersan Saner, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği heyetini kabul etti.

Görüşmede, borçların ödenmesiyle ilgili Birlik tarafından yapılan ön çalışma Bakan Saner’e sunuldu.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Belediyeler Birliği ve Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli kabulde yaptığı konuşmada, belediyelerin  devlete olan birikmiş Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı borçları ile vergi borçlarının  ödenmesi için sorumluluk almaya hazır olduklarını  ifade etti.

Yaklaşık 1 ay önce Bakan Saner’i ziyaretlerinde, Birlik ve Bakanlık tarafından,  belediyelerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  tarafından hayata geçirilen Sosyal   Sigorta gecikme zammı indiriminden faydalanabilmesi  ve  sorunlarının  çözülmesi   için ön çalışma yapılması kararı alındığını kaydeden Benli,  bugünkü ziyaretlerinin amacının Birlik tarafından hazırlanan ön çalışmayı Bakanlığa sunmak olduğunu söyledi.

BAKAN SANER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  H. Ersan Saner de,  Bakanlık tarafından Sosyal Sigortalar Yasası ile Sosyal Güvenlik Yasası arasındaki farklılıklarının giderilmesi için  17 maddelik  değişiklik yapıldığını belirterek, bu değişikliklerden birinin de birikmiş Sosyal Sigorta borçlarının ödenmesini düzenleyen Sosyal Sigortalarda  gecikme zammı indirimi olduğuna dikkat çekti.

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Bakan Saner, söz konusu değişikliğin kamuoyunda  af yasası olarak algılandığını ve toplumda çalışma yaşamı ile çalışanların sosyal güvenlik hayatını   rahatlatacak olan diğer 16 maddenin  önüne geçtiğini ifade etti.

Birlik ile Bakanlık arasında, belediyelerin geçmişten  gelen ve gecikmiş duruma düşen sosyal sigorta prim borçlarının nasıl ödeneceği  konusunda  bir ön görüşme  yapıldığını hatırlatan Saner, "Bugün de  artık son olarak tarafların  birbirine sunacağı verilerle bu işin nasıl çözümleneceği konusunda ortak bir karar  üreteceğimize olan  inancımı belirtmek isterim. Hem  belediyelerimizi borçlarından dolayı  rahatlatmayı  hem de sosyal güvenlik kurumlarımızı   mali  açıdan sürdürülebilir bir yapıya  taşımayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

EMEKLİ MAAŞLARI KONUSU

Bakan  Saner, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  olarak, gecikmiş sigorta prim  borçlarının ödenmesini düzenleyen Sosyal Sigortalarda  gecikme zammı indirimi konusunda öngörümüzün çok da ötesinde  bir rakam toplamış bulunmaktayız. Bu da Sosyal Sigortalar Dairemizi,  sürdürülebilir bir yapıya kavuşması  anlamında çok iyi bir  noktaya taşımıştır. Borç alarak emeklilik  maaşı ödeyen sosyal sigortalar kurumumuz,  son 7 aydır borç almadan  emeklilik maaşı ödemektedir" ifadelerini kullanarak sözlerini tamamladı.

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