  • BIST 5.256,19
  • Altın 1084.505
  • Dolar 18.6358
  • Euro 19.7915
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Şevkat Erkurt hayatını kaybetti

» »
Şevkat Erkurt hayatını kaybetti
Şevkat Erkurt hayatını kaybetti

Çevresinde çok sevilen biri olan, iyi insan Şevkat Erkurt, bugün hayatını kaybetti.

Erkurt’un vefatı, başta aile yakınları olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Şevkat Erkurt’un cenazesi yarın (14.12.2022) İskele Mezarlığı’nda sonsuzluğa uğurlanacak.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Polisten uyarı!13 Aralık 2022 Salı 18:58
  • Kamu-İş Perşembe günü Eğitim Bakanlığı'na yürüyor!13 Aralık 2022 Salı 18:33
  • Eğitim Bakanlığı'nda 'yerli ürün bilinci' konuşuldu!13 Aralık 2022 Salı 17:09
  • Erkut Şahali: DAÜ 3 yılda idari ve mali iflas noktasına geldi13 Aralık 2022 Salı 16:43
  • Canaltay: 2023’ü Atılım Yılı Yapmamız Bizim En Büyük Hedefimizden Bir Tanesidir13 Aralık 2022 Salı 15:35
  • Altuğra: Kalp Damar Cerrahisi( KVC )-Genel Yoğun Bakım Ünitesi Tadilatı Hızla Devam Ediyor13 Aralık 2022 Salı 15:27
  • Bakanlar Kurulu Tamamlandı13 Aralık 2022 Salı 15:10
  • Taşçıoğlu: Sağlık Sisteminde Birçok Sıkıntı Var, Sorunlar Çözüme Kavuşturulmalı13 Aralık 2022 Salı 14:53
  • Meclis’te 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmeleri 27 Aralık’ta başlıyor13 Aralık 2022 Salı 14:38
  • 51/95 Yasası 16 Ocak'ta Meclis'te!13 Aralık 2022 Salı 14:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti