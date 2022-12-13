Şevkat Erkurt hayatını kaybetti

Çevresinde çok sevilen biri olan, iyi insan Şevkat Erkurt, bugün hayatını kaybetti.
Erkurt’un vefatı, başta aile yakınları olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Şevkat Erkurt’un cenazesi yarın (14.12.2022) İskele Mezarlığı’nda sonsuzluğa uğurlanacak.
Çevresinde çok sevilen biri olan, iyi insan Şevkat Erkurt, bugün hayatını kaybetti.
Erkurt’un vefatı, başta aile yakınları olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Şevkat Erkurt’un cenazesi yarın (14.12.2022) İskele Mezarlığı’nda sonsuzluğa uğurlanacak.
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