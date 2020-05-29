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Şevket Çoruh'tan Sabah yazarına 'IBAN'lı yanıt

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Tiyatrocuların koronavirüs günlerinde dayanışma amacıyla başlattıkları kampanyaya ilişkin "kenara hiç mi para koymadınız” diyen Sabah yazarına oyuncu Şevket Çoruh'tan yanıt geldi
Şevket Çoruh'tan Sabah yazarına 'IBAN'lı yanıt

Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel yazısında, koronavirüs salgını nedeniyle 17 Mart'ta perde kapatan tiyatroların emekçileri tarafından başlatılan “Tiyatromuz Yaşasın” kampanyasından bahsetti.

Tezel yazısında "Salgından önce özel tiyatrolar altın çağını yaşıyordu, bazı oyunlara 100-150 liraya bilet bulunamıyordu, devlet yine yardım yapsın ama kuzum siz de hiç mi kenara para koymadınız?"ifadelerini kullandı. Tiyatro oyuncusu Şevket Çoruh yaptığı paylaşımda Tezel'e IBAN'lı göndermede bulundu.

Tezel, “Tiyatromuz yaşasın’ ama nasıl?”başlıklı yazısında, Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi Yürütücü Kurulu üyesi Gizem Duman Şeşen’in aradığını ve "Keşke her tiyatro 100-150 liraya bilet satsaydı da salgını az hasarla atlatabilseydik. 100- 150 liraya bilet satanlar dört-beş tiyatro topluluğu" dediğini aktardı.

“ÖZEL TİYATROLARIMIZIN DAHA ÇOK YARDIMA İHTİYACI VAR”

“Şeşen, kampanyanın Türkiye'nin dört bir yanından 427 tiyatronun katılımıyla 30 bini aşkın imzaya ulaştığını belirtti” diyen Mevlüt Tezel, şunları yazdı:

“Salgın yüzünden özel tiyatroların yaşam mücadelesi verdiğini belirten Şeşen, özel tiyatroların acil devlet desteğine ihtiyaç duyduğunu sözlerine ekledi. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile iletişime geçilmiş ama tiyatro emekçileri sürecin daha hızlı ilerlemesini istiyorlar.

Tiyatro emekçileri, devlet ödeneği, vergi muafiyeti, Ocak ayına kadar fatura ödemelerinin dondurulması, salon kiralarının ve prim borçlarının devlet tarafından karşılanması, tüm tiyatro emekçilerine bireysel maddi destek sağlanmasını talep ediyorlar. Bu taleplerin ne kadarı karşılanır bilmem ama tiyatroların kamusal faydaları için yaşatılmaları gerekiyor. Film yapımcıları dijital platformlara eser satarak, dizi çekerek bir şekilde ayakta duruyorlar ama özel tiyatroların satacak dijital ürünü de yok! Kısacası özel tiyatrolarımızın daha çok yardıma ihtiyacı var.”

ŞEVKET ÇORUH’TAN YANIT

Ünlü tiyatro sanatçısı, oyuncu Şevket Çoruh, Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel’in "Salgından önce özel tiyatrolar altın çağını yaşıyordu, bazı oyunlara 100-150 liraya bilet bulunamıyordu, devlet yine yardım yapsın ama kuzum siz de hiç mi kenara para koymadınız?" ifadelerine tepki gösterdi.

Şevket Çoruh, “Hiç mi kenara para koymadınız Ülke altın çağını yaşarken halka iban gönderiyorsunuz” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında vatandaştan para istenmesini hatırlattı.

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