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Seyahat etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı!

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Seyahat etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı!
Bu yeni akıllı bavul sayesinde ağır yükleri taşımak yakında tarihe gömülebilir. İsrail şirketi NUA Robotics tarafından tasarlanan bu “akıllı” bavul nereye giderseniz gidin peşinizden geliyor.

Geçtiğimiz günlerde bir alışveriş sitesinde karşımıza çıkan Travelmate, sahip olduğu ilginç özellikler sayesinde kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Yapay zeka destekli akıllı bir bavul olan Travelmate, tamamen otonom olarak tasarlanmış. Sahibini takip edebilen Travelmate, saate 10 km hızlarına kadar çıkabiliyor.

Hem yatay hem de dikey olarak ilerleyebilen Travelmate, GPS desteği sayesinde gerçek zamanlı olarak nerede olduğunu sahibine gösterebiliyor. Mobil uygulama yardımıyla kontrol edilebilen akıllı bavul, yapay zeka sistemi sayesinde kalabalık ortamlarda bile sahibini takip etmeyi başarabiliyor.

Tasarım anlamında normal bir bavula benzeyen Travelmate, üzerinde renklerini kontrol edebileceğini led aydınlatmalar bulunduruyor. Akıllı cihazlarınızı da şarj etmenize olanak sağlayan Travelmate, iki adet USB bağlantısına sahip. Bluetooth teknolojisi sayesinde akıllı telefonunuza bağlanabilen akıllı bavul, küçük, orta ve büyük olmak üzere 3 farklı boyuta sahip.

Kendine 100 bin dolarlık bir hedef koyan Travelmate, kısa süre içerisinde 8 bin 903 dolar toplamayı başardı. Son olarak Haziran ayında teslim edilmesi beklenen Travelmate’in küçük modelinin 399, ortanca modelin 495, büyük modelinin ise 595 dolar fiyat etiketine sahip olacağını da ekleyelim.

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