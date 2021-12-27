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SON DAKİKAOmicron Varyantı Binlerce Uçuşu İptal Etti

Seyahat krizi yeni haftada da devam ediyor: Bin 300'den fazla uçuş iptal edildi

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Hava yolu seyahatlerindeki Koronavirüs kaynaklı kriz yeni haftada da devam ediyor. 
Seyahat krizi yeni haftada da devam ediyor: Bin 300'den fazla uçuş iptal edildi

Hava yolu seyahatlerindeki Koronavirüs kaynaklı kriz yeni haftada da devam ediyor. 

FlightAware'e göre pazartesi günü bin 300'den fazla uçuş iptal edildi. ABD ve Çin'deki destinasyonlar, iptallerden en ağır etkilenenler oldu.

ABD hava yolu şirketleri, iptallerin sebebinin mürettebatlarının testlerinin pozitif çıkması ve bu sebeple izolasyona girmeleri olduğunu ifade etti.

Hong Kong da son seferlerle gelenlerde pozitif vakalar görülmesinin ardından Güney Kore'nin Korean Air hava yolunun ülkeye uçuşunu 2 haftalığına durdurdu.

Cuma günü başlayan Noel hafta sonundan itibaren dünyada toplamda 8 binden fazla uçuş iptal edildi.

BBC'den Jonathan Josephs, iptal edilen uçuşların sadece ufak bir yüzde olduğunu belirtse de, insanların yoğun seyahat ettiği bu dönemde "normalin" üzerinde olduğuna dikkat çekti.

Hava yolu şirketleri, son iki yılda pandemi nedeniyle milyarlarca dolar zarara girdi.

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