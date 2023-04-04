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Seyahatlerinizi erteleyin! Tehlike kapıda: Yeni virüsün adı Marburg

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Seyahatlerinizi erteleyin! Tehlike kapıda: Yeni virüsün adı Marburg
Seyahatlerinizi erteleyin! Tehlike kapıda: Yeni virüsün adı Marburg

Körfez ülkeleri, vatandaşlarından Marburg virüsünün görüldüğü Afrika ülkeleri Tanzanya ve Ekvator Ginesi'ne ziyaretlerini ertelemelerini istedi.

 

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "BAE vatandaşlarına Marburg virüsünün görüldüğü Tanzanya ve Ekvator Ginesi'ne yapacakları seyahatleri ertelemelerini tavsiye ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, halihazırda Tanzanya ve Ekvator Ginesi'nde bulunun BAE vatandaşlarına dikkatli olmaları ve yetkili makamların verdiği güvenlik talimatlarına uymaları çağrısı yapıldı.

KUVEYT VE BAHREYN'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Tanzanya ve Ekvator Ginesi'nde Marburg virüsü kontrol altına alınıncaya kadar bu iki ülkeye seyahat etmekten kaçınılması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, söz konusu ülkeler ve komşu ülkelerde bulunan Kuveyt vatandaşlarının yerel sağlık otoriteleri tarafından açıklanan tedbirlere uymaları tavsiye edildi.

Bahreyn Sağlık Bakanlığı da Marburg virüsü ile ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği, Tanzanya ve Ekvator Ginesi'nde doğrudan uçuşlar bulunmadığı için söz konusu virüsün Bahreyn'e aktarılma riskinin düşük olduğu ifade edildi.

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