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Seyfi Savaş’tan Uygulamalı Eğitim

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Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen 1. Kademe E Antrenör Semineri, devam ediyor.
Seyfi Savaş’tan Uygulamalı Eğitim

KKTC Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü ve Dış İlişkiler Sorumlusu Dr. Seyfi Savaş, bugün NEU RA 25 Spor Salonu’nda 35 antrenör adayına uygulamalı eğitim verdi. Seminer kapsamında Dr. Savaş, antrenör adaylarına basketbolun temel teknik ve taktiklerini uygulamalı olarak gösterdi, koçluk becerilerini geliştirmek için çeşitli pratikler sundu.

E Kademe Antrenör Semineri'nin yarınki bölümünde ise Türk basketbolunun önemli isimlerinden Cem Çağal, saat 16.00’da Atatürk Spor Salonu’nda antrenörlere teknik ve taktik konularında bilgilendirme yapacak. Cem Çağal’ın vereceği eğitim, antrenörlerin basketbol stratejileri ve oyun planları hakkında derinlemesine bilgi edinmelerine olanak sağlayacak.

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