Şeyh Raid Salah COVID-19'a yakalandı

Şeyh Salah, 13 Ocak Perşembe günü İsrail’in güneyindeki Necef Çölü (Negev) bölgesinde İsrail vatandaşı Filistinlilerin düzenlediği gösteriye katıldığını hatırlattı.
Evine döndükten sonra soğuk algınlığı ve yüksek ateş belirtileri hissettiğini belirten Şeyh Salah, yapılan test sonucu COVID-19 teşhisi konulduğunu aktardı.
Uzun süre İsrail cezaevinde hapis yatan 63 yaşındaki Şeyh Salah, geçen ay serbest bırakılmıştı.
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