"Seyir Defterim" ARUCAD Art Space'te

"Seyir Defterim"sergisi Ressam Luna Tülay Okan’ın yaratım süreci içinde ilk günden bugüne dek açtığı kişisel sergilerinin temel "yola çıkış" parçaları olarak seçtiği çalışmalarından oluşmaktadır.



Ressam Luna Tülay Okan, resimlerinin kurgusunda yer alan gül ağacı parçası, mavi kurdele, inşaat teli, ağaç yaprağı ve günlük hayatın içinden duygu taşıyan bir nesneyi, kullandığı renkler ile anlam bütünlüğünde buluşturmuş ve şiirsel bir anlam kazandırmıştır. Okan, eserlerinde yaşamın, sadece görünen nesnel boyutuyla var olmadığını, ışığın gölge ile bütünlüğünü anlatmaya çalışmıştır.

Ressam Luna Tülay Okan’ın, Öz-ne ile başlayan Uç-ma, Gelincik Tekerrürleri, Aidiyet ile devam eden Göğe Bak-ma Durağı, "Kelebek Etkisi", "Bahar İmgeleri" sergilerindeki parçalardan oluşan “Seyir Defterim” sergisi, 20 Kasım 2020 Cuma saat 18:30’da düzenlenecek açılış kokteyli ile Lefkoşa’da bulunan ARUCAD Art Space’te izleyiciyle buluşuyor.

5 Aralık 2020, Cumartesi gününe kadar hafta içi hergün 10:00-17:00 ve Cumartesi günleri 10:00-13:00 saatleri arasında Lefkoşa ARUCAD Art Space’te ziyarete açıktır.

Luna Tülay Okan kimdir?

Herbir bireyin kendini ifade etme yolunu (ikigai) bulmasının önemi üzerinde durmuş bir sanat eğitmenidir. 2000 yılından bu yana yedi kişisel sergisi ile ve Kişisel Gelişim Eğitimleri ile hem sanat üreten hem sanatın aktarımı üzerine çalışmalar yapan, kişisel ifade becerisinin toplumları da şekillendireceğine inanan, toplum gönüllüsü bir sanatçıdır. Günümüzde sanat çalışmalarına devam ederken Atelier Arkın'da resim atölyeleri sorumluluğunu yönetmektedir.