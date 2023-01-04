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Seyir halindeki 2 araç tamamen yandı

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Kırklar köyü ve Yeşilyurt- Cengizköy Anayolu’nda iki araç benzin kaçağı sonucu tamamen yandı.
Seyir halindeki 2 araç tamamen yandı

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre dün saat 18.00 sıralarında, Kırklar köyü yakınlarında, Serdal Berber kullanımında bulunan ZHE 165 plakalı araçta, seyir halinde bulunduğu sırada muhtemelen benzin kaçağı sonucu yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu araç tamamen yanarak zarar gördü. Soruşturma devam etmektedir.

Yeşilyurt- Cengizköy Anayolu üzerinde, dün saat 19.45 sıralarında Hassan Ahmad Abduljabbar yönetimindeki ZNM 436 plakalı araçta, muhtemelen benzin kaçağı sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çıkan yangın sonucu araç tamamen yanarak zarar gördü. Soruşturma devam etmektedir.

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