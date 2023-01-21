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Seyir halindeki araç alev aldı!

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Girne - Lefkoşa Anayolu üzerinde Boğaz Piknik Alanı yakınlarında seyir halinde bulunan Nilüfer Gündüz yönetimindeki araç bir anda alev aldı.
Seyir halindeki araç alev aldı!

Polisten yangınla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Saat 14.00 sıralarında,  Girne - Lefkoşa Anayolu üzerinde Boğaz Piknik Alanı yakınlarında seyir halinde bulunan Nilüfer Gündüz yönetimindeki FF 040 plakalı araçta, motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. 

Yangına ilk müdahale, kendi özel aracı ile yolda seyir halinde bulunan ve yangını görüp duran bir itfaiye Subayı tarafından yangın söndürme cihazı ile yapıldı.  İtfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşması ile araçta soğutma işlemi yapıldı. Yangın sonucu aracın motor bölümündeki üst kapakta bulunan plastik aksamlar ile elektrik aksamları yanarak zarar gördü.  Soruşturma devam etmektedir.

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