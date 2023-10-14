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Seyir halindeki araçta yangın çıktı

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Gönyeli Çemberindeki kaçış yolunda bugün sabah saatlerinde seyir halindeki bir araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Seyir halindeki araçta yangın çıktı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün sabah saat 08.00 sıralarında, Lefkoşa-Girne ana yolu üzerinde bulunan Gönyeli Çemberi’ndeki kaçış yolunda, Burak Torun kullanımındaki GK 264 plakalı salon araçta seyir halinde olduğu sırada, muhtemelen oluşan yakıt kacağının makine bölümündeki sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi sonucu bahse konu araçta yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu, aracın motor kısmı, kaputu ile sağ ve sol çamurlukları yanarak zarar görürken, ön camı ise oluşan ısıdan dolayı çatladı.

Soruşturma devam ediyor.

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