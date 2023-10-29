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Seyir halindeki araçta yangın çıktı!

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Seyir halindeki araçta yangın çıktı!
Seyir halindeki araçta yangın çıktı!

28.10.2023 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Yılmazköy-Şirinevler Anayolu üzerinde, Ege SAYBAŞ’ın kullanımındaki HB 026 plakalı salon araçta, seyir halinde olduğu sırada muhtemelen motor bölümündeki turbo hortumunun patlayıp sıcak aksamlara temas etmesi sonucu yangın meydana geldi. Yangın araç sürücüsü tarafından yangın södürme cihazı ile söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu aracın motor bölümündeki plastik aksamlar yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

 

Görsel: Arşiv

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