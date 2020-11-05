Seyir halindeyken rahatsızlanan Topsoy hayatını kaybetti

Gaziveren'de sakin İsmail Topsoy bugün araç kullandığı sırada rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gaziveren'de sakin İsmail Topsoy (E-74), kullanımındaki aracı ile Aydınköy'den Gaziveren'e doğru eşi ile birlikte seyrettiği sırada Aydınköy dahilinde seyir halinde bulunduğu esnada rahatsızlanması sonucu aracın kontrolünü kaybedip yolun sağından çıktı.

Bahse konu şahıs olay yerinde yaşamını yitirdi. Topsay'un doktorundan yapılan soruşturmada İsmail Topsoy'un mevcut kalp rahatsızlığı olduğu ve ölümünün buna bağlı olarak gelişen "kalp yetmezliği" sonucu olduğu tespit edildi.