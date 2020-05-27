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Seyircisiz maça teknolojik çözüm: Evinin koltuğundan tek tıkla takımına tezahürat

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Seyircisiz maça teknolojik çözüm: Evinin koltuğundan tek tıkla takımına tezahürat
Seyircisiz maça teknolojik çözüm: Evinin koltuğundan tek tıkla takımına tezahürat

Japonya’da Covid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak spor müsabakaları için teknolojik bir çözüm üretildi. Taraftarlar evlerinden maçı izlerken bir uygulama sayesinde stadyumda tezahürat yapabilecek.

‘Remote Cheerer’ (uzaktan tezahürat yapan) adlı uygulamasıyla taraftarların evlerinin koltuğundan güvenli şekilde takımına destek olması hedefleniyor.

Teknoloji firması Yamaha’nın hayata geçirdiği uygulamayla takımların da taraftarın desteğini hissetmesi sağlanacak.

Taraftarların farklı alternatifler arasından seçtiği tezahüratlar eş zamanlı olarak stadyumların ses sistemi aracılığıyla sahaya yansıtılacak. Seyirci stadın hangi bölümünden isterse tezahürat yapabildiği gibi gerçeğe yakın bir atmosfer yakalamak amaçlı stadyumda her iki takımın da kendi tezahürat alanları ayrılmış olacak.

Uygulamada çok sayıda kişi aynı tezahürat şeklini seçtiğinde stadyuma yansıtılan ses düzeyi de yükselecek.

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