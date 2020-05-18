Seyircisiz maçta tribüne şişme bebek yerleştirildi; kulüp özür diledi

Güney Kore’deki bir futbol kulübü, salgın nedeniyle seyircisiz oynanan maçta, tribünler boş kalmasın diye manken yerleştirdiğini açıkladı. Ancak, maç sırasında elinde pankart olan ‘mankenlerin’ şişme bebek olduğu ortaya çıktı.

FC Seoul’ün pazar günü Gwangju FC ile oynadığı maçı izleyenler, tribünlere yerleştirenlerin mankenden çok şişme bebeğe benzediğini, hatta bazılarının elindeki posterlerin bebeklerin tasarımına ilham kaynağı kadının adını taşıdığını fark etti. Haklı oldukları ortaya çıktı.

Ay başında, yeniden başlayan ilk büyük lig olan K-Ligi’nin takımlarından başkent Seul’ün FC Seoul kulübü özür dileyerek, ‘tedarikçiyle’ yaşanan bir yanlış anlaşma sonucunda şişme bebeklerin tribünde yer aldığını açıkladı.

Bir karışıklık olduğu belirten kulüp yönetimi, Instagram hesabından şu mesajı paylaştı: “Taraftarlarımızdan çok özür diliyoruz. Çok üzgünüz. Bu ortamda tribüne braz renk katmak istedik. Bir daha böyle bir hatanın tekrarlanmaması için elimizden geleni yapacağız.”