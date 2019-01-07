Seyirciye güvendi, 600 bin tl'den oldu!

İngiltere'nin Milyoner yarışmasında Cantebury'den Oli isimli yarışmacı, 250 bin pound ya da 125 bin pound ile ayrılma seçeneği olan bir soru ile karşılaştı. Seyirci joker hakkını kullanıp, cevap veren yarışmacı tam 93 bin pound kaybetti.

Jeremy Clarkson'ın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının İngiltere versiyonu, geçtiğimiz akşamki bölümüyle olay oldu.

"3 Mayıs. Bistritz. 8: 35'te Münih'ten ayrıldı." Bu cümle aşağıdaki romanlardan hangisinin açılış cümlesidir?

Seçenekler arasında Tinker Terzi Asker Casusu, Drakula, Karanlığın Kalbi ve Frankenstein vardı. Yarışmacı bu kitaplardan hiç birini okumamıştı ve hiçbir fikri yoktu. Önce %50 joker hakkını, sonra seyirci joker hakkını kullanmak istedi.

Seyircilerin yüzde 81'i A seçeneğini seçti.

Yarışmadan çekilirse 125,000 pound ile ayrılacak olan yarışmacı 250,000 pound için zorladı ve seyirciye güvenerek A şıkkını seçti.

Jeremy, 91,000 pound kaybettiğini belli eder gibi üzüldüğünü belli etti.

Seyircinin ezici bir şekilde Tinker Tailor Soldier Spy'a oy verdi.

Jeremy, basitçe şöyle cevapladı: "Yanlış cevap. Ne kadar mutlak bir kabus, bu Drakula."

Oli, bu kaybı gülümseyerek karşıladı ve cevapladı: "Şimdi bildiğim bir şey. Bununla birlikte, 32.000 pound ile eve gitmek de güzel." diye ekledi.