  • BIST 89.951
  • Altın 223,377
  • Dolar 5,4026
  • Euro 6,1956
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -7 °C
FLAŞ HABERBM'den Kaşıkçı açıklaması: Dava yeterli değil, uluslararası soruşturma açılmalı

Seyirciye güvendi, 600 bin tl'den oldu!

»
İngiltere'nin Milyoner yarışmasında Cantebury'den Oli isimli yarışmacı, 250 bin pound ya da 125 bin pound ile ayrılma seçeneği olan bir soru ile karşılaştı. Seyirci joker hakkını kullanıp, cevap veren yarışmacı tam 93 bin pound kaybetti.
Seyirciye güvendi, 600 bin tl'den oldu!

Jeremy Clarkson'ın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının İngiltere versiyonu, geçtiğimiz akşamki bölümüyle olay oldu.

"3 Mayıs. Bistritz. 8: 35'te Münih'ten ayrıldı." Bu cümle aşağıdaki romanlardan hangisinin açılış cümlesidir?

Seçenekler arasında Tinker Terzi Asker Casusu, Drakula, Karanlığın Kalbi ve Frankenstein vardı. Yarışmacı bu kitaplardan hiç birini okumamıştı ve hiçbir fikri yoktu. Önce %50 joker hakkını, sonra seyirci joker hakkını kullanmak istedi.

Seyircilerin yüzde 81'i A seçeneğini seçti.milyoner-e-damga-vuran-an-seyirciye-guvendi-713494_7983_8_b.jpg

Yarışmadan çekilirse 125,000 pound ile ayrılacak olan yarışmacı 250,000 pound için zorladı ve seyirciye güvenerek A şıkkını seçti.milyoner-e-damga-vuran-an-seyirciye-guvendi-713494_7321_3_b.jpg

Jeremy, 91,000 pound kaybettiğini belli eder gibi üzüldüğünü belli etti.

Seyircinin ezici bir şekilde Tinker Tailor Soldier Spy'a oy verdi.

Jeremy, basitçe şöyle cevapladı: "Yanlış cevap. Ne kadar mutlak bir kabus, bu Drakula."

Oli, bu kaybı gülümseyerek karşıladı ve cevapladı: "Şimdi bildiğim bir şey. Bununla birlikte, 32.000 pound ile eve gitmek de güzel." diye ekledi.

milyoner-e-damga-vuran-an-seyirciye-guvendi-713494_1274_5_b.jpg

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Suudi Arabistan’da kadınlar boşandıklarını mesajla öğrenecek07 Ocak 2019 Pazartesi 16:30
  • Üzerinde sadece seyahat kartıyla ölü bulunan adamın gizemi07 Ocak 2019 Pazartesi 15:30
  • Kıbrıslu ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü: Ailem Onur'u seviyor07 Ocak 2019 Pazartesi 13:41
  • Ünlü manken evinde ölü bulundu07 Ocak 2019 Pazartesi 12:49
  • Altın Yenir Mi? 07 Ocak 2019 Pazartesi 11:30
  • Vicdani Ret nedir?07 Ocak 2019 Pazartesi 10:58
  • Sosyal medya, genç kadınlarda depresyona yol açıyor06 Ocak 2019 Pazar 23:11
  • Yarışma programları ruh sağlığını olumsuz etkiliyor06 Ocak 2019 Pazar 19:26
  • 10 yıldır bitkisel hayattaki kadın doğum yaptı!06 Ocak 2019 Pazar 17:55
  • Dev ton balığı 3 milyon dolardan yüksek fiyata satıldı05 Ocak 2019 Cumartesi 16:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti