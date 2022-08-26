Seyis: ARMAR GRUP, sattığınız malın henüz 10 ay garanti süresi varen tamiri için para istemekten utanmıyormusunuz?

İşte açıklama;

- Şimdi burdan soruyorum “ARMAR GRUP, sattığınız malın henüz 10 ay garanti süresi varken tamiri için pazarlık yaparak para istemekten utanmıyor musunuz?. Halkımıza da çağrımdır böylesi durumları mutlaka şikayet ediniz. Biz sindikce onlar cüretkarlaşıyorlar.

Şimdi bir dokunacam diye bin açmak da istemem. Onun için bu şikayetimde yalnızca denetimsizlik sonucu bizim tüccarlarının girdiği fırsatçı pozisyondan söz edip, yediğim garantili masalı kazığını anlatacam. Geçen yıl gidip Bomer LTD aracılığı ile ARMAR GRUP’tan “Kabel” marka bir hava soğutucu cihaz aldım. Geçen yıl 4 ay kullanıp sonra özel diktirttiğim örtüsü ile örtüp korumaya aldım. Belirtmek lazım 2 yıl garanti belgeli, makbuzlu iş kayıtlı. Herşeyi yanımda korumada.

Neyse bu yıl örtüyü açtık ve kullanmaya başladık. 2 ay daha kullandık ve otururken dönen bir ses gelerek sağa sola dönme fonksiyonu durdu. Tabii önce aracı firmayı aradık o da dönüp ARMAR GRUp’u aradı ve geçen hafta teknik arkadaşlar geldiler. Baktılar merkezi aradılar ve bize artık bu parçadan kalmadığını söylediler. İşçi arkadaşlara ne diyecektim ki “söyleyin ustanıza bu tamam değil, 2. el dahi olsa belki bulursunuz da tamir ederiz. Ama bana ne olacağını da haber versinler” dedim.

Üç gün önce ARMAR’dan arandım telefondaki kadın arkadaş bana parçayı bulduklarını bana 550 TL’ye takılacağını söyledi. Bir an kan beynime fırlladı. “ Bu cihazın 2 yıl garantisi var, ne parasından sözediyorsunuz” dedim “ben size söyeneni iletiyorum” dedi. Bunun üzerine “lütfen patrona söyeyin bizi ahmak yerine koymasın, bu cihazın hala 10 ay garanti süresi var. Para falan ödemem” deyip kapattık. Cevap bekledim tabi. Dün yine arandım ve telefondaki KADIN “müdürümüz ile konuştum, size 400 TL’ye tamir yapacaklar” demez mi. İyice canım sıkıldı garanti kapsamında ürünün tamirine para istemek ayrı rezillik dönüp üstünden bir de pazarlıkla fiyat ortaya koymak tam bir tam rezalet. Bunu anlattım “yani tamir olmasını istemezmisiniz?” diye soran kadına çok laf söylemeye gerek yok tabii. “ Tabii tamir olmasını isterim ama, garanti kapsamındaki ürüne bırakın 400 TL’yi, 4 kuruş dahi vermeycem” dedim. “Yapmayaklar ama” diye cevap alınca da ,” Söyeyin ustanıza ben para vermeycem yapacaklar mı yapmayacaklar mı bana yarına kadar haber versin” dedim.

Ertesi gün yanıt gelmedi, bu gün hala gelmedi. Şimdi burdan soruyorum “ARMAR GRUP, sattığınız malın henüz 10 ay garanti süresi varen tamiri için para istemekten utanmıyormusunuz?. Ya doğrusunu yapı ya da siizi Denizlideki Kabel merkezine, KTTO’sına, ve Hükümetin igili birimlerine de elimdeki belgeler ile şikayet edeceğim. Halkımıza da çağrımdır böylesi durumları mutlaka şikayet ediniz. Biz sindikce onlar cüretkarlaşıyorlar.