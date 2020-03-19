Seyis'ten Sennaroğlu'na " Ben Bu İşi Beceremedim” de ve İSTİFA ET..."

İşte o açıklama;

SUÇLU SENSİN Ahmet Bey...

Önce çalışanları “Mazeretsiz işe gelmediler” diyerek, aklında yarattığı disiplin kuruluna verdiğini sandı.

Bir gün sonra da aklınca disipline verdiği insanlara, “Gelin birlik olalım” diye çağrı yapıyor. Ama yine “Mazeretsiz işe gelmediniz” vurgusu da yapıyor.

Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu Ahmet bey!

Şimdi baştan alalım… Ahmet Sennaroğlu, direnişte olan işçiler için “Mazeretsiz işe gelmiyorlar, onun için suç işliyorlar” diyor.

Oldu Bey’im Olduu!! Alem akıllısı sen! Herkes ahmak!, sen alem akıllısı!

Kardeşim işçilerin mazeretleri, onlara 4 ay maaş vermeden çalıştırmış olman olabilir mi? Yoksa bu mazeret sayılmaz mı? Bundan daha haklı bir mazeret var mı?

Öyle ya sen ağa!, onlar maraba! Marabaların mazereti mi olur? ! Belediye senin çiftliğin ya! Sen ne dersen o! Öyle mi?

Hade canım ordan. Bak kardeşim; Esas suçlu sensin. Dur suçlarını bir sıralayalım;

Anayasa’ya, İş yasasına ve 42/96 sayılı yasaya göre çalışanların ücretlerini ödemeden çalıştırmak…..SUÇ.

Toplu İş Sözleşmesine rağmen aklınca disiplin kurulu çağırıyorsun Toplu İş Şözleşmesi G.ve R. yasasına göre…..SUÇ.

Çalışanlarının Sosyal Sigorta ve İhtiyat sandığı yatırımlarını, maaşlarını düşük gösterip düşük yatırdın. Bu da her 2 kurumun yasasına göre…..SUÇ.

Belediyeyi çok kötü yöneterek batma noktasına getirdiğin için, sığınmaya çalıştığın Belediyeler Yasasına göre de…..SUÇ.

Başka suç saymayacağım ama resmen suç makinesine döndün. Suçlarının cezaları ilgili yasaların “Suçlar Ve Cezalar” bölümünde yazar. Aç bir oku istersen, ya da avukatın varsa ona sor, sana o anlatsın.

Bir de yasada kitapta yazmayan suçun var, bu suçu bilmek için vicdan sahibi olmak lazım. Evlerinde çocukları için tencere kaynatamayan eşler analar, çaresiz babalar yaratmak suçu.

Bak sana eski tanışıklık hatırına birkaç cümle edeyim;. Aslında sen artık güçlü de değilsin, yalnızca suçlusun.

Sen gel ne çalışanlara, ne belde insanlarına, ne de ailene ve kendi kendine zarar verme artık. “Ben Bu İşi Beceremedim” de ve İSTİFA ET...