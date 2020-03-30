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Şeyma Subaşı: 17 gün sonra ilk defa markete çıktım arkadaşlar, evet bunu ben söylüyorum, lütfen evde kalalım

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Şeyma Subaşı: 17 gün sonra ilk defa markete çıktım arkadaşlar, evet bunu ben söylüyorum, lütfen evde kalalım
Şeyma Subaşı: 17 gün sonra ilk defa markete çıktım arkadaşlar, evet bunu ben söylüyorum, lütfen evde kalalım

Bir süredir evinde karantinada olan Şeyma Subaşı, market alışverişine çıktığı anı paylaşarak ”17 gün sonra ilk defa! dışarı çıktım arkadaşlar, eldivenlerim ve maskemle market alışverişi yapıp eve döndüm. Lütfen birazcık daha dişimizi sıkalım ve evde kalalım” ifadelerini kullandı.

Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir evinde karantina da olan Şeyma Subaşı 17 gün sonra markete çıktığına dair sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Subaşı paylaşımında, “17 gün sonra ilk defa! Dışarı çıktım arkadaşlar, eldivenlerim ve maskemle market alışverişi yapıp eve döndüm. Lütfen birazcık daha dişimizi sıkalım ve evde kalalım. Evet bunu ben sizlere söylüyorum ve bir süre daha söylemeye devam edeceğim. Evde kalalım Türkiye lütfen” ifadelerini kullandı.

Subaşı, İtalya'dan gelen erkek arkadaşı Guido Senia'nın İstanbul'a gelmesinin ardından karantinaya girmemeleri tepki toplamış, ikili daha sonra 14 gün karantinaya girmiştı.

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