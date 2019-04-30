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Şeyma Subaşı MHP'li Sözlü'den şikâyetçi oldu

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Şeyma Subaşı, 31 Mart yerel seçimlerinde MHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hüseyin Sözlü hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na avukatı Emek Emre aracılığıyla şikâyet dilekçesi verdi.
Şeyma Subaşı MHP'li Sözlü'den şikâyetçi oldu

Şeyma Subaşı, 31 Mart yerel seçimlerinde MHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hüseyin Sözlü hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na avukatı Emek Emre aracılığıyla şikâyet dilekçesi verdi.

Subaşı'nın avukatı Emek Emre şikayet dilekçesinde 31 Mart  Yerel Seçimlerini kaybeden Hüseyin Sözlü'nün, 'dava adamlığı' tartışması adı altında, 18 Nisan'da Twitter'da yaptığı paylaşımda Şeyma Subaşı'na hakaret edildiğini belirtti. Dilekçede Şeyma Subaşı'nın kamuoyunca tanınan, takip edilen ve hemen hemen her hareketi haber yapılan genç bir kadın ve anne olduğu belirtildi. Subaşı'nın şüpheli Hüseyin Sözlü'yü tanımadığını ve  adını suç konusu paylaşım nedeniyle öğrendiği belirtildi. 

"Kadını hor görmenin açık bir uzantısı"

Avukat Emek Emre dilekçesinde, "Şüphelinin bu eylemi ülkemizin kanayan yarası olan kadına karşı şiddet ve kadını hor görmenin açık bir uzantısı olup hakaret suçunu teşkil etmektedir" dedi. Dilekçede Hüseyin Sözlü hakkında hakaret suçundan soruşturma başlatılarak, kamu davası açılması istendi. 

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