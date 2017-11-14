‘Şeyma Subaşı operasyonu’: Gözaltı sayısı 30’a yükseldi

Televizyoncu Acun Ilıcalı’nın eşi Şeyma Subaşı’na sosyal medya hesaplarından ‘organize hakaret’ ettiği suçlamasıyla gözaltına alınanların sayısı 30’a yükseldi.

İstanbul savcılığı, 9 Aralık 2016’da sosyal medya hesapları aracılığıyla Şeyma Subaşı’na hakaret eden kişiler hakkında soruşturma başlatmıştı.

Organizasyonun ‘yöneticisi’ Ulus’ta yakalandı

Operasyonun ilk ayağında dosyada adı adı ‘çete elebaşı’ olarak geçen Yeşim N. (38) İstanbul Ulus’ta, İlknur R. (37) ise Mersin’de gözaltına alınmıştı. Yurtdışına çıktığı belirlenen şüpheli Canan T. için de interpol devreye sokulmuştu. Şüphelilerin bilgisayarları ve içindeki dijital verilerine de el konmuştu.

Sabah’ın bugünkü haberine göre soruşturma Yeşim N. ve İlknur R.’nin sahte hesaplar oluşturarak Şeyma Subaşı’na hakaret ettiklerini itiraf etmeleri üzerine genişletildi. Yazgülü T. de bu sayede Bartın’da yakalandı.

Bu üç şüphelinin ‘DM‘den’ (Twitter’ın özel mesaj hattı) yazışıp ‘hakaret’i birlikte organize ettikleri 15 kişi tespit edildi. Gözaltına alınan 15 kişi iletişim ağını itiraf etti.

Polisin tespitlerine göre Yeşim N. organizasyonu yönetip görevlendirmeler yapıyordu. Şüpheliler videolara sahte ses montajı yaparak itiraf niteliğinde paylaşımlar da yapıyordu.

Halen devam eden soruşturma ile ilgili gözaltına alınanların sayısı ise son olarak 30’a ulaştı.

Şeyma Subaşı’ndan açıklama

Şeyma Subaşı bugün şu açıklamayı yaptı: “Beni ve ailemi akıllarınca karalamaya çalışanlar… Aylardır her türlü çirkinliği yaptınız, kötülük adına her şeyi denediniz, içinizin pisliğini yaymaya çalıştınız… Sadece sustum bekledim… Beni ve ailemi karalamak için yaptığınız bütün kötülükler şimdi ayağınıza dolandı, ne kadar çirkinleştiğiniz ortaya çıktı… İnsan iftira atmak için montaj yapacak kadar nasıl çirkinleşebilir? Küçücük kızıma hakaret edecek kadar nasıl iğrençleşebilir? Yazıklar olsun size ve sosyal medyayı hakaret ve kötülük için kullanan sizin gibilere. Allah herkesi sizin gibi hasta insanlardan korusun.”