  • BIST 91.305
  • Altın 357,841
  • Dolar 6,7757
  • Euro 7,3074
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Şeyma Subaşı'ndan Koronavirüs isyanı: Her gün ağlıyorum

»
Şeyma Subaşı'ndan Koronavirüs isyanı: Her gün ağlıyorum
Şeyma Subaşı'ndan Koronavirüs isyanı: Her gün ağlıyorum

Koronavirüs nedeniyle kızı Melisa'dan uzun süredir ayrı kalan Şeyma Subaşı, ağlarken çektiği bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Subaşı, "Kızımı görmek istiyorum. Her gün ağlıyorum" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz ay yurt dışından gelen İtalyan sevgilisi Guido Senia ile birlikte karantinaya giren Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa, babası Acun Ilıcalı ile birlikte Dominik'e gitmişti.

İtalyan sevgilisi Guido Senia'yla birlikte İstanbul'da evinde olan ünlü isim Instagram'dan ağlarken paylaştığı hikayesine şunları yazdı: "Evet güzel oynuyorum dimi Instagram'da sürekli; pozitif olun ve pozitif kalın diye. Gerçekten neden mi kilo verdim, mutsuzum ve depresyondayım. Kızımı görmek istiyorum. Her gün ağlıyorum. Nelerin üstesinden geldim ama bunda elim kolum bağlı. Lanet olsun sana corona!"

Kızı Melisa ile daha öncesinde çekilmiş fotoğrafını da paylaşan Subaşı, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Bu öyle 10 gün tatile gidip geldim gibi bir şey değil. Yaklaşık 1 aydır kızımı göremiyorum ve ne zaman göreceğimi bilmiyorum. Allah kimseyi evladından böyle ayrı bırakmasın. Sağlıklı ve mutlu olması önemli olan biliyorum ama işte, kalp ve boğaz düğümleniyor bir süre sonra. Uçuşların açılmasını bekliyorum sadece ona kavuşmak için. Şu anda ağlıyorum ama birazdan modumu değiştirmek için müzik açıp, spor yapıp, dans edeceğim kendi kendime."

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • HDP’li her vekilden 10 kardeş aileye destek05 Nisan 2020 Pazar 17:20
  • TTB: Birçok özel hastanede hekimler işten çıkarılıyor05 Nisan 2020 Pazar 17:04
  • “TSK, Kıbrıs’ın barış ve güvenliğinin teminatı olmaya devam edecek”05 Nisan 2020 Pazar 17:01
  • Athena Gökhan vatan haini suçlamalarına isyan etti: Kimse sosyalist ruha sahip kişileri terörist olarak damgalayamaz!05 Nisan 2020 Pazar 16:55
  • Mevlüt Çavuşoğlu: “KKTC’den tahliyelerimiz devam ediyor”05 Nisan 2020 Pazar 16:13
  • 'Kolonya sürünce alkollü çıktım' dedi, kan tahliliyle ehliyetini geri aldı05 Nisan 2020 Pazar 15:55
  • Urfa'da kavga eden 8 kişilik gruba, 'sosyal mesafe ihlali'nden para cezası05 Nisan 2020 Pazar 15:48
  • Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı: Bilim Kurulu'nda Diyanet'ten de temsilci olsun05 Nisan 2020 Pazar 15:45
  • Yönetmen İlker Canikligil Koronavirüs olduğunu duyurdu05 Nisan 2020 Pazar 15:43
  • Türkiye'de Koronavirüs | 76 kişi daha hayatını kaybetti; 3 bin 13 yeni tanı kondu04 Nisan 2020 Cumartesi 20:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti