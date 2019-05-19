Şeyma Subaşı'nın ayakları sosyal medyada olay oldu!

Geçtiğimiz yıl Acun Ilıcalı'dan tek celsede boşanan Şeyma Subaşı bu kez de ayakları ile sosyal medyada gündem oldu.

Acun Ilıcalı ile olan evliliğini tek celsede bitiren Şeyma Subaşı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Cesur paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Subaşı'nın bu kez de ayakları gündem oldu. Subaşı'nın bir takipçi fotoğrafa, "Ayaklar 45? numara" yorumunu yaptı.

"BELKİ BİLEKLERİM İNCE DİYEDİR"

Acun Ilıcalı ile evliliklerini tek celsede bitiren Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra İtalyan Dj Guido Senia ile aşk yaşamaya başlamıştı. Instagram'da yaptığı her paylaşımı olay olan Subaşı'nın bu kez de ayakları gündem konusu olmayı başardı. Bir takipçisi Şeyma Subaşı'nın son paylaşımına "Ayaklar 45?" yorumunu yaptı. Sosyal medya fenomeni ise gelen yoruma, "38 numara ama neden çok büyük duruyor ben de bilmiyorum. Belki bileklerim çok ince diyedir" cevabını verdi. Ünlü isim bu diyalogtan sonra fotoğrafı ayaklarını kesip yeniden paylaştı.