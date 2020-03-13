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Şeyma Subaşı'nın İtalyan sevgilisine 'koronavirüs' soruşturması: 14 gün kuralına uymadı

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Şeyma Subaşı'nın İtalyan sevgilisine 'koronavirüs' soruşturmasıTC İçişleri Bakanlığı, İtalya'dan dönüp '14 gün' kuralına uymayan Şeyma Subaşı'nın İtalyan sevgilisi için harekete geçti.
Şeyma Subaşı'nın İtalyan sevgilisine 'koronavirüs' soruşturması: 14 gün kuralına uymadı

Şeyma Subaşı’nın İtalya’dan geldiği öğrenilen sevgilisi Guido Senia’nın 14 gün kuralına uymaması üzerin İçişleri Bakanlığı’nın harekete geçtiği öğrenildi. Şeyma Subaşı ve Guido Senia, dün akşam bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Guido Senia, İtalya'dan Türkiye'ye geldiğini açıkladı. 

Şeyma Subaşı’nın İtalyan sevgilisi Guido Senia koronavirüs sebebiyle yurtdışı seyahatlerinden sonraki 14 gün karantina kuralına uymadı. Senia'nın bu açıklamasının ardından sosyal medyada bazı kullanıcıları, "Yurt dışı dönüşleri için '14 gün kuralı'na dikkat etti mi acaba?" diye sordu. Kurala uymadığı görülen Guido Senia tepki çekti.

Gelen tepkilerin ardından ise İçişleri Bakanlığı’nın harekete geçtiği öğrenildi. Şeyma Subaşı’nın İtalya’dan gelen sevgilisinin deport edilmesi ya da kalmak istiyorsa 14 gün karantinaya alınacağı öne sürüldü.

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