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Şeyma Subaşı'nın kitabı 40 bin sattı

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İkinci baskı hazırlanıyor...
Şeyma Subaşı'nın kitabı 40 bin sattı

Televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra "Sadece Şeyma" isimli bir kitap çıkartan Şeyma Subaşı'nın 40 binlik satış rakamına ulaştığı öğrenildi.

Şeyma Subaşı'nın hayatını anlattığı 'Sadece Şeyma' isimli kitabı 2 hafta önce raflardaki yerini aldı. Subaşı'nın kitabı kısa süre içinde tamamına yakını tükendi.

Şeyma Subaşı'nın 'Sadece Şeyma' kitabının 40 bin tanesinin satıldığı ve sadece internette birkaç tane kaldığı öğrenildi. Kitabın 40 bin tanesinin satıldığı, ikinci baskısı için ise hazırlıklara başlandığı söylendi.

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