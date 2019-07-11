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Şeyma Subaşı'nın kitabında cilt bakımı için 'tuz ruhu' tavsiyesi

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Şeyma Subaşı'nın, kendi özel hayatını anlattığı 'Sadece Şeyma' adlı kitapta yanlışlıkla, cilt bakımı için hyaluronik asit yerine halk arasında 'tuz ruhu' olarak bilinen hidroklorik asit önerildi.
Şeyma Subaşı'nın kitabında cilt bakımı için 'tuz ruhu' tavsiyesi

Kitabın 'Cilt ve Beslenmeye Dair İpuçlarım' başlıklı kısmında hidroklorik asit ile hyaluronik asit karıştırılarak okuyucuya 'hidrolik asit ve nemlendiriciyi unutma' tavsiyesinde bulunuldu.

 

Hyaluronik asit cilt bakımı için kullanılırken, hidroklorik asit ise halk arasında 'tuz ruhu' olarak bilinen ev temizliğinde kullanılan zehirli bir asit.

Cumhuriyet'in haberine göre, bu hata sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

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