Seymen Gülay Deniz Ve Eren Özuyanık World Junior Badminton Şampiyonasına Gitti…

Ankara Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde düzenlenecek şampiyonada, Seymen G. Deniz tek erkekler kategorisinde, Eren Özuyanık ise tek bayanlar kategorisinde mücadele edecek. Türkiye Milli Takımı adına yarışacak olan iki sporcu aynı zamanda karışık çiftlerde de birlikte yarışacaklar.

Milli sporcular, bugüne kadar Türkiye Milli Takımı’na, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ve Yakın Doğu Kolejine birçok derece ve şampiyonluk getirdi.