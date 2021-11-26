Seyrüsefer affı yürürlükte!

Bakanlar Kurulu, 31 Aralık 2020 tarihine kadar tahakkuk eden tüm seyrüsefer ruhsat harcı ve muayene harcı mükelleflerinden, 20 Aralık 2021 tarihine kadar ödeme yapılması kaydıyla gecikme zammı alınmaması yönüne yasa gücünde kararname üretti.

Bakanlar Kurulu, 31 Aralık 2020 tarihine kadar tahakkuk eden tüm seyrüsefer ruhsat harcı ve muayene harcı mükelleflerinden, 20 Aralık 2021 tarihine kadar ödeme yapılması kaydıyla gecikme zammı alınmaması yönüne yasa gücünde kararname üretti.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kararın, “Koronavirüs pandemisi nedeniyle halkın borçlarını ödeme güçlüğü yaşaması ve buna bağlı olarak devlet bütçesinde sıkıntılar oluşması nedeniyle” alındığı ifade edildi.