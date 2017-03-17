Seyrüsefer harcı akaryakıt yoluyla tahsil edilecek

Araç sahiplerinin yol kullanım vergisi olarak bilinen seyrüsefer harcının direkt ödenmesi yerine, tüketilecek akaryakıt yoluyla tahsilini öngören yasa tasarısı hazırlandı.

“Yol Kullanımının ve Emisyonun Vergilendirilmesi Yasa Tasarısı” adıyla hazırlanan tasarı,“Akaryakıtın ve akaryakıt kullanımından kaynaklanan emisyonun vergilendirilmesi ve yol kullanımı ve emisyon vergisinin akaryakıt istasyonlarında pompalar ve akaryakıt kullanan motorlu taşıtlar üzerine monte edilen taşıt tanıma ve akaryakıt kullanım tespit sistemleri vasıtasıyla denetlenmesi” amacını taşıyor.

Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine getirilen tasarı, Meclis komitesinde ele alınmasının ardından Meclis Genel Kurulu’nda da görüşülüp onaylanarak, yürürlüğe girecek.

KALKANLI: “SEYRÜSEFER VERGİSİNİN YERİNİ ALACAK”

Tasarıyla ilgili TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Vergi Dairesi Müdürü Özdemir Kalkanlı, tasarının yasalaşmasıyla gündeme gelecek uygulamanın, seyrüsefer vergisinin yerini alacağını söyledi.

Kalkanlı, hedefin, elektronik sistemle kayıt yapılarak akaryakıtın ülkeye girişinden tüketimine kadarki tüm aşamalarının takip edilip vergilendirilmesi, böylece kayıp ve kaçağı önlemek olduğunu ifade etti.

Sigortacılar Birliği ile işbirliğiyle uygulamaya konacak elektronik takip sistemi sayesinde, araçların sigorta ve muayene gibi zorunlu işlemlerinin yapılıp yapılmadığının da kontrol edilebileceğini, yazarkasa fişinde sürücülere hatırlatma yapılıp uyarı verilebileceğini anlatan Kalkanlı, sistemin tüm bunlara imkan verecek şekilde tasarlandığını kaydetti.

Vergi Dairesi Müdürü Özdemir Kalkanlı, Motorlu Araçlar Mukayyitliği’nde yaşanan yoğunluğa ve vatandaşların uzun süre kuyrukta beklemesinin yarattığı sıkıntılara işaret ederek yeni yasayla bunun da önüne geçilmiş olacağını vurguladı.

Seyrüsefer vergisinin tüketilen akaryakıt yoluyla ödenmesiyle, araç sahiplerinin yine şimdi seyrüsefer vergisi için ödedikleri miktar civarında bir gideri olacağını anlatan Kalkanlı, özetle şöyle konuştu:

“Yeni yasa yürürlüğe girip uygulama başlayınca, araç sahiplerinin ödeyeceği rakamlar, seyrüseferle ödedikleri miktarı geçmeyecek. Temel mantık yol kullanım vergisidir. Yolu çok kullanan, daha fazla zarar verenden daha fazla vergi öngörülüyor. Burada da yolu daha çok kullanandan elbette daha fazla alınacak ancak ortalama olarak seyrüsefer vergisi civarında olacak. Elbette aracınızı çok kullanırsanız bu rakamın üstüne çıkabilecek.

Devlet seyrüseferden topladığından fazla vergi toplamayı amaçlamıyor. Hatta bu rakamın altındaki miktarda vergi toplayabileceğimiz bir oranı koyduk.”

TASARI

“Yol Kullanımının ve Emisyonun Vergilendirilmesi Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesinde şu ifadeler yer alıyor:

“Ülkemizde seyrüsefer ruhsat harçlarında tespit edilen önemli ölçüdeki kayıt dışılığın önlenmesi, akaryakıtın ülkeye giriş noktasından itibaren akaryakıt istasyonlarındaki dağıtımının takip edilerek kayıt altına alınması için elektronik yöntemler ve yazılım programları kullanılmasına olanak sağlanması, motorlu araçların seyrüsefer ruhsat harcı, araç sigortası, egzoz emisyon ölçüm testi ve araç muayenesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğinin akaryakıt alımı sırasında denetlenmesi ve böylece hem akaryakıtın hem de araçlar üzerinden alınan diğer harç ve vergilerin kontrolünün sağlanması.”

VERGİ ORANI YÜZDE 8 ANCAK BAKANLAR KURULU YÜZDE 16 İLE 1 ARASINDA KARAR ALABİLECEK

Tasarıya göre, yol kullanımı ve emisyon vergisi için akaryakıtın katma değer vergisi hariç, nihai satış bedeli üzerinden uygulanacak oran yüzde 8 olacak.

Bakanlar Kurulu, ekonomik ve sosyal durumu gözeterek bu oranı yüzde 16’ya kadar yükseltme veya yüzde 1’e kadar indirmeye ve motorlu taşıtların veya kullanılan akaryakıtın türüne ve kullanım amaçlarına göre farklı oranlar belirlemeye yetkili olacak.

Yol kullanımı ve emisyon vergisinin yükümlüsü, direkt veya bayiler vasıtasıyla tüketicilere belirlenen fiyatlar dahilinde akaryakıt sağlayan ilgili yasa uyarınca akaryakıt ithal etme iznine sahip ve ana depo konumunda olup tüketicilere belirlenen fiyatlar dahilinde satış yapan şirketler olacak.

Tasarıya göre bu şirketler, her takvim ayında, belirlenen nihai satış bedeli üzerinden elde ettikleri yol kullanımı ve emisyon vergisi aylık toplamını, takip eden ayın 10’uncu gününe kadar Gelir ve Vergi Dairesi’ne beyan edip ödemekle yükümlü kılındı.

Tasarıdaki geçici kurala göre, yasanın yürürlüğe girdiği tarihte, geçerlilik süresi dolmayan ruhsat sahibi ve harcı ödenmiş tüketicilere yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde Gelir ve Vergi Dairesi’ne dilekçeyle başvurmaları halinde seyrüsefer ruhsat harcının kalan aylar için hesaplanan miktarı yüzde 20 oranında faiziyle birlikte iade edilecek.

MOTORLU ARAÇLAR VE YOL TRAFİK (DEĞİŞİKLİK) YASASI

Öte yandan kamuoyunda “seyrüsefer affı” olarak bilinen “Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasası da yürürlüğe girdi.

Meclis’te 27 Şubat’ta oy birliğiyle onaylanan ve 14 Mart tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yasa, kayıttan düşen araçlarla ilgili belli rakamlarda ücretlerin ödenmesiyle yeniden işlem yaptırılabilmesine ayrıca geçmiş harç borçlarının da gecikme zammı olmadan ödemesine imkan veriyor.