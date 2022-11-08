Seyrüsefer ödemek isteyenler dikkat! Dolandırılmayın

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Seyrüsefer harcını internet üzerinden ödemek isteyen ve Google’da “KKTC Seyrüsefer” araması yapan araç sahiplerinin, dolandırıcılık amacıyla açılmış internet siteleri ile karşılaştığı kaydedildi.

Açıklamada yine aynı amaçla “kktc-seyrusefer-online-odeme/”>e-odemem.com/kktc-seyrusefer-online-odeme/” adresli internet sitesinin açıldığının bilgilerine getirildiği ve bakanlığın, söz konusu siteye erişimin engellenmesi için harekete geçtiği ifade edildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamda motorlu araçların seyrüsefer ve muayene harcı ödemelerinin internet üzerinden kredi kartı ile yapılabileceği tek adresin, Vergi Dairesi’ne ait https://online.vergi.gov.ct.tr olduğu ve bu siteye Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın internet sitesi www.bub.gov.ct.tr adresi üzerinden de bağlantı verildiği vurgulandı

Araç sahiplerinin, internet üzerinden yapacakları harç ödemeleri için devlet kurumlarına ait internet sitelerini kullanmaları istendi.