  • BIST 113.684
  • Altın 298,069
  • Dolar 5,9700
  • Euro 6,6697
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Seyrüsefer ve harç ödemeleri yarın 12'den itibaren internet üzerinden ödenebilecek

» »
Araç Kayıt Otomasyon Sistemi yarın devreye giriyor
Seyrüsefer ve harç ödemeleri yarın 12'den itibaren internet üzerinden ödenebilecek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Araç Kayıt Otomasyon Sistemi’nin (AKOS) yarın (6 Ocak 2020 Pazartesi) devreye girmesiyle birlikte seyrüsefer harcı, muayene harcı ve yurt dışı çıkış harcı ödemeleri, saat 12.00’den itibaren kredi kartı ile internet üzerinden (online) yapılabilecek.

İşte o açıklama:

Haftanın 7 günü 24 saat erişilebilecek olan sistemde ödemeler, saat 00.00 ile 22.00 arası kabul edilecektir. Sistemin tam anlamıyla etkin bir şekilde çalışabilmesi, doğabilecek sorunlara müdahale edebilmesi için 3-4 haftalık bir geçiş süresi öngörülmektedir.

AKOS çerçevesinde internet üzerinden harç ödeme kolaylığının sağlanmasıyla birlikte Lefkoşa’daki Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği ve diğer kazalardaki şubelerde bilgisayar yazılım ve donanımı da yenilenmiştir.  

Araç sahipleri, bu süre zarfında yaşanabilecek herhangi bir sorun ile ilgili şikayetlerini “1300” numaralı telefona veya info@bub.gov.ct.tr adresine e-posta yolu ile göndermeleri önemle rica olunur.

Öngörülen geçiş süresi boyunca internet üzerinden ödemelerde veya mesai saatleri içerisinde hizmet verecek olan Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubelerinde teknik aksaklık yaşanması halinde, araç sahiplerinin gerekli hoşgörüyü göstermelerini rica ederiz.

Sistemin, polis, muayene istasyonları ve Gümrük Dairesi ile entegrasyonu sağlanmasıyla birlikte kurumlar arası seyrüsefer, muayene ve yurt dışı çıkış harçları bilgileri paylaşılabilecektir.

YENİ HARÇ ÖDEME SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?

Kullanıcılar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın internet sitesi ana sayfasında (www.bub.gov.ct.tr) bulunan  “ARAÇ KAYIT HARÇ ÖDEMELERİ” bağlantısını tıklayarak seyrüsefer, muayene ve yurt dışı çıkış harcı ödeme işlemlerini yapıldığı sayfaya yönlendirilecektir.

“Plaka no”, “Kimlik No/Şirket NO/Pasaport NO” ve “Ruhsat Kayıt Tarih” bilgileri girildikten sonra, üst menüdeki “Seyrüsefer Borcu Ödeme” ve/veya “Muayene Borcu Ödeme” seçeneklerinden ödenmemiş harç olup olmadığını görülebilecektir.

Mevcut borcun ödemesi için sayfanın sol üst kısmında bulunan, yeşil zeminli “Ödeme Yap” butonu tıklanmalı ve kredi kartı bilgileri doğru olarak girilmelidir.

Araç sahibinin işlemi onaylaması sonrasında ödeme işlemi gerçekleşmiş olacaktır. Ödeme yapıldığını gösteren belge sisteme kaydedilirken, kullanıcı, belgeyi PDF formatında indirip cihazına kaydedebilecek veya anında bir yazıcıdan çıktısını alabilecektir. Araç sahipleri, harç ödemesi yapılan belgelerin çıktısını, seyir esnasında araçlarında bulundurmaları yasal bir zorunluluktur.

 

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Turunçlu kavşağında eylem: Trafikte başka canlar gitmesin05 Ocak 2020 Pazar 16:23
  • Tatar,EastMEd projesi sadece ve sadece düşmanca bir tutumdur05 Ocak 2020 Pazar 15:21
  • Akıncı Karpaz'da ziyaretlerde bulundu05 Ocak 2020 Pazar 15:19
  • Özersay: Bölgedeki gelişmeler Kıbrıs’ın önemini ciddi şekilde artırdı05 Ocak 2020 Pazar 15:11
  • "Ölüm Kavşağında" eylem .. Trafikte ölmek istemiyoruz...05 Ocak 2020 Pazar 14:53
  • Çarşamba günü eylem var! "Zamların geri alınması için perşembe gününe kadar süre verdiler"05 Ocak 2020 Pazar 14:39
  • Dikkat hırsızlık, çantasındaki parayı aldı, tutuklandı!05 Ocak 2020 Pazar 12:17
  • Lefkoşa Mağusa yolunda bariyer çakma çalışmaları sürüyor05 Ocak 2020 Pazar 11:20
  • Son Dakika: 8 Ocak'ta zamlara karşı eylem yapılıyor04 Ocak 2020 Cumartesi 20:42
  • Ayla Akkaya Özezinç yönetimindeki araçta yangın çıktı04 Ocak 2020 Cumartesi 19:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti