  • BIST 1.945,07
  • Altın 792.07846
  • Dolar 13.4801
  • Euro 15.2032
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 0 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKABilim İnsanlarından Covid-19’a Yakalanıp Koku Kaybı Yaşayanlara Uyarı

Seyrüsefer Ve Muayene Harcı Borçlarına Getirilen Kısmı Affın Süresi Uzatılacak

» »
Seyrüsefer Ve Muayene Harcı Borçlarına Getirilen Kısmı Affın Süresi Uzatılacak
Seyrüsefer Ve Muayene Harcı Borçlarına Getirilen Kısmı Affın Süresi Uzatılacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı seyrüsefer ve muayene borçlarıyla ilgili affın uzatılacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi’ne bağlı Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi’ne ödenmesi gereken, 31 Aralık 2020 tarihine kadar tahakkuk eden seyrüsefer ve muayene harcı borçlarına getirilen kısmı affın süresi uzatılacaktır. Buna göre 31 Aralık 2020 tarihine kadar tahakkuk eden seyrüsefer borçlarına gecikme faizinden muafiyet ve muayene harcına ceza indirimi, 1 Şubat 2022 ile 1 Mart 2022 tarihleri yapılan ödemeler için geçerli olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Resmi Gazete’de yayımlanacak olan kanun hükmündeki kararnameye göre, Kovid-19 salgınına karşı ülkede yürürlüğe giren önlemler nedeniyle ödemesi yapılamayan ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi’nde 31.12.2020 tarihine kadar tahakkuk eden tüm seyrüsefer ruhsat harcı mükelleflerinden, 1 Şubat 2022 ile 1 Mart 2022 tarihleri arasında ödeme yapılması halinde gecikme zammı alınmayacaktır. Buna ek olarak 31.12.2020 tarihine kadar tahakkuk eden muayene harcı mükelleflerinden, 1 Şubat 2022 ile 1 Mart 2022 tarihleri arasında ödeme yapılması halinde normal muayene harcına ek olarak, normal muayene harcı ile gününde ödenmeyen muayene harcı arasındaki farkın yarısı tahsil edilecektir”.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTTO: UBP ve CTP gerekirse hükümet kurmalı...25 Ocak 2022 Salı 13:41
  • Çatalköy'de hırsızlık25 Ocak 2022 Salı 13:21
  • Zaroğlu 8 oy ile kaybettiği gerekçesi ile itiraz etti!25 Ocak 2022 Salı 13:12
  • Bostancı'da bir evde ithali yasak pompalı av tüfeği bulundu25 Ocak 2022 Salı 13:07
  • Mağusa'da arama yapılan evde eski eserler bulundu25 Ocak 2022 Salı 13:03
  • Terence John Thackrah'ın ölüm sebebi açıklandı25 Ocak 2022 Salı 13:01
  • Çeler: Elimden geleni yaptığıma inanıyorum25 Ocak 2022 Salı 12:48
  • Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Kuzey Kıbrıs Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Birliği heyetini kabul etti25 Ocak 2022 Salı 12:29
  • Seçimin ardından Anayasal süreç işlemeye başladı25 Ocak 2022 Salı 12:25
  • Ercan - İstanbul uçuşları iptal edildi25 Ocak 2022 Salı 12:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti