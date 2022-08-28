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Şeytan çıkarma ayini düzenleyen tarikat lideri tutuklandı

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Şehrin ortasında şeytan çıkarma ayini düzenlediği gerekçesiyle gözaltına alınan "Church of the Nations" tarikatının başkanı ve başkan yardımcısı tutuklandı.
Şeytan çıkarma ayini düzenleyen tarikat lideri tutuklandı

Yunanistan'ın Selanik kentindeki Aristoteles Meydanı'nda bulunan Venizelos Heykeli'nin yanında geçtiğimiz Pazar gecesi düzenlenen ve yüzlerce kişinin katıldığı Şeytan Çıkarma Ayini ülkede günün konusu olmuş, ayine katılanlara sert tepki gösterilmişti.

SELANİK SAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Haberi okuyucularına ulusal yayın yapan protothema.gr haber sitesi duyurdu. Selanik Belediye Başkan Yardımcısı gösterinin yapılması için izin alınmadığını belirtirken Selanik Ceza Savcısı Kyriaki Kliaba'nın başlattığı soruşturmada Selanik Emniyet Müdürlüğü görevlilerini kamu barışının bozulup bozulmadığının yanı sıra din değiştirmeyle ilgili özel yasanın ihlal edilip edilmediğini tespit etmesi için görevlendirilmişti.

KENDİLERİNİ YERLERE ATIP DÖNMÜŞLERDİ

“Church of the Nations” tarikatı tarafından düzenlenen ve polisin soruşturma başlattığı etkinlikte insanların kendilerini yere atarak döndüğü ve ayinde şeytan çıkarma işleminin yapıldığı görüntüler yer almıştı.

TARİKAT LİDERİ 24 YAŞINDAYDI

Church of the Nations mezhebinin bugün bulunduğu binaya giden polis 25 kişi içerisinden mezhebin kurucusu ve başkanı ile yardımcısını gözaltına aldı.

24 yaşındaki tarikat lideri ve 28 yaşındaki yardımcısı kelepçelenerek götürüldüğü mahkemede tutuklandı.

Selanik Emniyet Müdürlüğü yaptığı basın açıklamasında “Bugün öğle saatlerinde (27-08-2022)   tarikat üyesi 2 kişi polisler tarafından tutuklandılar. 24 ve 38 yaşlarında iki tarikat üyesi, kar amacı gütmeyen ancak Din Özgürlüğü Yasası'nı ihlalden haklarında dava açılarak tutuklandılar kentsel bir şirkette Din Özgürlüğü Yasası’nın ihlali nedeniyle hakkında dava açılmıştır.

YÜZLERCE KİŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Selanik’te halka açık törenler düzenleyen tarikatın şeytan çıkarma ayini videosunda eski eşini teşhis eden bir adam , “Ailemi yok etti” iddiasında bulunarak “Videoyu gördüm ve onu tanıdım. Bana bizim ailemiz olmadığını söylüyor, çocuklarım ile kendisini karanlık ruhlardan kurtaracaklarını söylüyor, şok içerisindeyim” dediği öğrenildi.

Ayin ile ilgili kentte yüzlerce kişinin polise şikâyet duyurusunda bulunduğu belirtildi.

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