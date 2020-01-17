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‘Şeytan çıkarma ayini’ sırasında yedi kişiyi öldürüp toplu mezara gömmüşler

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‘Şeytan çıkarma ayini’ sırasında yedi kişiyi öldürüp toplu mezara gömmüşler
‘Şeytan çıkarma ayini’ sırasında yedi kişiyi öldürüp toplu mezara gömmüşler

Panama’da, bir tarikatın ‘şeytan çıkarma ayini’ sırasında öldürüldükleri belirlenen yedi kişinin cansız bedeni toplu mezarda bulundu.

Emniyet teşkilatı, ülkenin kuzeybatısındaki, yerlilerin kontrolü altında tuttuğu Ngäbe-Buglé bölgesinde öldürülenlerin hamile bir kadın ile beş çocuğu ve henüz kimliğini belirleyemedikleri bir kişi olduğunu açıkladı.

Bölgede faaliyet gösteren tarikata yönelik operasyonda 10 kişi tutuklandı. Tarikatın elinde tuttuğu 15 kişi ise serbest bırakıldı. Soruşturmanın başındaki başsavcı Rafael Baloyes, “Geçen hafta sonu bölge sakinleri bazı ailelerin istekleri dışında, yerlilerin yönettiği bir tarikat tarafından tutulduklarına dair ihbar aldık ve harekete geçtik” dedi.

Baloyes, tarikat mensuplarının, elinde tuttuğu kişilere palalarla vurduğunu, vücutlarının belirli bölgelerini kızgın demir çubuklarla yaktığını ve tövbe etmeye zorladığını, kurtarılan 15 kişinin yaralı olduğunu söyledi.

Tutuklananların bugün veya yarın hakim karşısına çıkacağı, aralarındaki bir kişinin öldürülen hamile kadının babası olduğu belirtildi.

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