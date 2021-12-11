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‘Şeytanın müziği’ni yapıyor diye protesto edilen İsveçli şarkıcı kilisede gizli konser verdi

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‘Şeytanın müziği’ni yapıyor diye protesto edilen İsveçli şarkıcı kilisede gizli konser verdi
‘Şeytanın müziği’ni yapıyor diye protesto edilen İsveçli şarkıcı kilisede gizli konser verdi

Fransa’da kiliselerde vermeyi planladığı iki konseri, kendisini, ‘şeytanın müziğini yapmakla’ suçlayıp protesto eden Katolik grupların baskısı nedeniyle iptal edilen İsveçli şarkıcı Anna von Hausswolff dün akşam ‘gizlice’ konser verdi.

Org çalarak şarkılarını seslendiren Hausswolff’un konser verdiği kilisenin yeri ve adı sadece bilet satın alanlara bildirildi.

 

İsveçli şarkıcının ilk konserine evsahipliği yapması planlanan, Nantes kentindeki Notre-Dame de Bon-Port Kilisesi’nin kapısına dayanan öfkeli kalabalık sloganlar atarak onu kilisede istemediklerini dile getirdi. Girişi bloke eden protestocu grubun çıkış noktası, Hausswolff’un ‘Pills’ adlı şarkısında geçen, “Şeytanla aşk yaşadım” sözleriydi. Kilisede çekilen endişeli olduğu ve korktuğu anlaşılan fotoğrafını paylaşan Hausswolff, “Kilise ve ben birbirimize karşı değiliz” yazdı. Konser iptal edildi.

Başkent Paris’te vermeyi planladığı ikinci konserinin adresi Saint-Eustache adlı Katolik kilisesiydi. Ancak o da iptal edildi. İsveçli şarkıcı, Bir gün sonra, yeri gizli tutulan Protestan kilisesinde konser verdi. Ekibinin, alternatif yer aradıkları ve Saint-Eustache’a yakın olan kiliseyi buldukları belirtildi. Konsere gidenlerden kilisenin adını söylememeleri istendi.

Paris’teki konserin iptal eden kilisenin rahibi Yves Trocheris, Hausswolff’un ‘şeytanın müziğini yaptığına’ dair düşüncenin doğru olmadığını belirterek, “Onun müziği şeytani değil. Konseri iptal etme gerekçem güvenlik kaygılarıyla ilgili. Müziği kadın hakları ve çevreyi konu alıyor” dedi.

Paris belediye başkanının yardımcısı Frédéric Hocquard, Twitter hesabından konserin başladığını duyurdu. Parisien’de çalışan gazeteci Eric Bureau, Hausswolff’un konserin başında ve sonunda ayakta alkışlandığını yazdı.

Fransa Kültür Bakanı Roselyne Bachelot protestocuları, ‘aşırıya kaçan militanlar’ olarak nitelendirdi ve ekibinin konseri organize edenlerle temas halinde olup onlara destek verdiklerini söyledi.

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