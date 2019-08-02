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Sezaryen doğum nedir? Riskleri nelerdir?

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Sezaryen doğum nedir? Riskleri nelerdir?
Sezaryen doğum nedir? Riskleri nelerdir?

1881 yılında Alman jinekolog Ferdinand Adolf Kehrer tarafından gerçekleştirilmiş olan sezaryen, normal doğumun gerçekleşememesi, doğum süresinin çok uzaması, bebeğin büyüklüğü veya konumu, annenin sağlık sorunları gibi bazı nedenlerden dolayı tercih edilir. Peki, sezaryen doğum nedir? Riskleri nelerdir?

Normal vajinal yolla doğumun gerçekleşmesi mümkün olmayan bütün durumlarda gerçekleştirilen sezaryen hakkında bilinesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz… Sezaryen doğum nedir? Riskleri nelerdir? İşte cevapları…

SEZARYEN DOĞUM NEDİR?

Sezaryen doğum, doktorun vajinadan ziyade annenin karnında ve uterusunda bir insizyonla bebek doğurduğu bir prosedürdür. Sezaryen doğum önceden planlanabilir ancak doğum sırasında beklenmeyen sorunlar ortaya çıktığında çoğunlukla yapılır. Sezaryen doğumun nedenleri şunları içerebilir:

– İkiz veya üçüz gibi çoklu gebelikler.
– Fetüs, acil veya ciddi bir sağlık sorunu yaşar.
– Fetüsün beyinde hidrosefali veya aşırı sıvı var.
– Cenin makat veya enine pozisyonundadır.
– Bebek rahim ağzından geçemeyecek kadar büyük.
– Annenin, vajinal bir doğumun bebeğe bulaştıracağı uçuk veya HIV gibi bulaşıcı bir virüsü vardır.
– Annede diyabet veya yüksek tansiyon gibi karmaşık koşullar var.
– Annede rahim rahatsızlığı veya rahim boynunu tıkayan bir fibroid vardır.
– Plasental veya göbek kordonunun anomalileri var.
– Anne daha önce sezaryen ile doğum yapmış.
– Doğum süreci ilerlemiyor.

SEZARYEN DOĞUM RİSKLERİ NELERDİR?

Ameliyat anne ve bebek için nispeten güvenlidir. Yine de, büyük bir ameliyattır ve risk taşır. Sezaryen bir doğumda annenin yaşayabileceği olası sorunlar şunlardır:

– Enfeksiyon
– Özellikle 39 haftalık hamilelikten önce yapılırsa, çocuk için solunum problemleri
– Kanama
– Kan pıhtıları
– Ameliyat sırasında çocuğun yaralanması
– Vajinal doğum ile karşılaştırıldığında daha uzun iyileşme süresi
– Bağırsak veya mesane gibi bir organın yaralanması
– İlaç veya anesteziye olumsuz reaksiyonlar
– Gelecekteki gebelikler için risk artışı
– Adezyonlar, fıtık ve abdominal cerrahinin diğer komplikasyonları

Ayrıca bazı kadınlar rahim zarının bir enfeksiyonu olan endometrit de yaşayabilirler.

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