  • BIST 1.432,800
  • Altın 528,54
  • Dolar 9,2450
  • Euro 10,7600
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAHaftalık Hava Tahmininde Yağmur Yok, Sis Var

Sezaryen Doğum Sonrası Gelişen Komplikasyonlara Dikkat Edilmeli!

» »
Sezaryen Doğum Sonrası Gelişen Komplikasyonlara Dikkat Edilmeli!
Sezaryen Doğum Sonrası Gelişen Komplikasyonlara Dikkat Edilmeli!

Kadın Hastalıkları ve Doğum Jinekolojik Kanser Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mert Göl konu hakkında bilgiler verdi. 

Sezaryen sonrası nadiren bazı komplikasyonlar gelişebilir. Bunlardan bir tanesi İstmosel ismiyle bilinen sezaryen skar defektidir. Normalde sezaryen kesisi iyileştiğinde, rahmin düz duvar gibi olması gerekirken normal rahim dokusu tam olarak iyileşmediği durumlarda rahmin dışına doğru gelişirse cebe benzeyen bir boşluk olur. İstmosel, sezaryen doğumdan hemen sonra oluşabileceği gibi uzun bir süre sonra da oluşabilir.  

Oluşan bu cep içerisine biriken kan ve sıvı rahim içine akarak rahim içi sağlığını bozar. Adet sonrası ara ara lekelenme tarzı kanama, adet gecikmesi, şiddetli kasık ağrıları, cinsel ilişkide esnasında ağrı, gebe kalamama, kahverengi renkte çamurumsu kötü kokulu akıntı belirtileri arasındadır. Biriken kan ve sıvı, spermlerin hareketlerini bozarak gebe kalmayı engeller ya da embriyonun rahimde oluşan Sezaryen skar dokusuna yerleşmesiyle sezaryen skar gebeliği yani dış gebelik meydana gelir. 

Tanı için adetten sonra 7. ya da 10. günler de transvajinal ultrason, histeroskopi, MR görüntülenmesiyle tanı alan bir hastada oluşan sezaryen skar defekti (istmosel) tedavisi hastanın ilerde çocuk isteyip istememesine göre belirlenecektir. Tekrar gebe kalabilmesi için oluşan skar dokusu onarılmalıdır.  

Günümüzde en başarılı tedavi yöntemi laparoskopi veya histeroskopik cerrahidir. Rahim eski bütünlüğüne dönmesi için sezaryen skar dokusu bulunduğu yerden kesilerek çıkartılır ve rahim kaslarının dikilmesiyle eski bütünlüğüne geri dönmesi sağlanır. Hastaların gebe kalma şansı daha da artar. Operasyon sonrasında dikişlerin tam iyileşmesi için 6 ay sonra gebe kalmalarını öneriyoruz. Şikayetleri olan hastaların mutlaka doktora gitmelerini öneriyoruz. 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çubukla alınan sürüntü yerine gargara ve ağız çalkalama suyu örneği alınıyor19 Ekim 2021 Salı 10:48
  • Cildi Yaşlandıran 12 Faktöre Dikkat !18 Ekim 2021 Pazartesi 21:30
  • Kemikleri Güçlendiren Besinler18 Ekim 2021 Pazartesi 20:53
  • Uzun Süre Oturmak Bel Ağrısına Neden Oluyor !18 Ekim 2021 Pazartesi 20:15
  • Horlama Dişlere Zarar Veriyor !18 Ekim 2021 Pazartesi 19:52
  • 48'i Yerel, 65 Yeni Vaka!18 Ekim 2021 Pazartesi 19:14
  • Sonbahar hastalıklarına karşı 25 etkili öneri!18 Ekim 2021 Pazartesi 15:40
  • Bilim insanları: Moderna ve Pfizer aşıları varyantlara karşı da etkili18 Ekim 2021 Pazartesi 15:00
  • Korkutan uyarı: Yeni varyant gelirse corona virüsü aşısı bile koruyamaz18 Ekim 2021 Pazartesi 14:31
  • Corona virüse karşı Molnupiravir talebi tüm dünyada artışta18 Ekim 2021 Pazartesi 14:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti