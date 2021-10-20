Sezaryen Doğum Sonrası Gelişen Komplikasyonlara Dikkat Edilmeli!

Kadın Hastalıkları ve Doğum Jinekolojik Kanser Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mert Göl konu hakkında bilgiler verdi.

Sezaryen sonrası nadiren bazı komplikasyonlar gelişebilir. Bunlardan bir tanesi İstmosel ismiyle bilinen sezaryen skar defektidir. Normalde sezaryen kesisi iyileştiğinde, rahmin düz duvar gibi olması gerekirken normal rahim dokusu tam olarak iyileşmediği durumlarda rahmin dışına doğru gelişirse cebe benzeyen bir boşluk olur. İstmosel, sezaryen doğumdan hemen sonra oluşabileceği gibi uzun bir süre sonra da oluşabilir.

Oluşan bu cep içerisine biriken kan ve sıvı rahim içine akarak rahim içi sağlığını bozar. Adet sonrası ara ara lekelenme tarzı kanama, adet gecikmesi, şiddetli kasık ağrıları, cinsel ilişkide esnasında ağrı, gebe kalamama, kahverengi renkte çamurumsu kötü kokulu akıntı belirtileri arasındadır. Biriken kan ve sıvı, spermlerin hareketlerini bozarak gebe kalmayı engeller ya da embriyonun rahimde oluşan Sezaryen skar dokusuna yerleşmesiyle sezaryen skar gebeliği yani dış gebelik meydana gelir.

Tanı için adetten sonra 7. ya da 10. günler de transvajinal ultrason, histeroskopi, MR görüntülenmesiyle tanı alan bir hastada oluşan sezaryen skar defekti (istmosel) tedavisi hastanın ilerde çocuk isteyip istememesine göre belirlenecektir. Tekrar gebe kalabilmesi için oluşan skar dokusu onarılmalıdır.

Günümüzde en başarılı tedavi yöntemi laparoskopi veya histeroskopik cerrahidir. Rahim eski bütünlüğüne dönmesi için sezaryen skar dokusu bulunduğu yerden kesilerek çıkartılır ve rahim kaslarının dikilmesiyle eski bütünlüğüne geri dönmesi sağlanır. Hastaların gebe kalma şansı daha da artar. Operasyon sonrasında dikişlerin tam iyileşmesi için 6 ay sonra gebe kalmalarını öneriyoruz. Şikayetleri olan hastaların mutlaka doktora gitmelerini öneriyoruz.